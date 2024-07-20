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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上任後改用農產送賓客　蕭美琴：讓台灣農產品行銷全世界

▲▼副總統蕭美琴與宜蘭縣長林姿妙出席活動。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴出席頭圍農驛品牌館及食農教育館啟用典禮。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴20日上午前往宜蘭出席「頭圍農驛品牌館及食農教育館啟用典禮」，致詞時表示，透過食品加工技術及創新，讓食品呈現多元面貌，也讓台灣農產品能行銷到全世界。期盼農會持續與農友協力合作，在農產品行銷過程中，結合旅遊及食農教育，讓每一個生長在台灣的人，都能更加認識農村，讓農村發展的生態系更加完整。

蕭美琴表示，去年12月曾經來到頭城參與黃金茂谷柑促銷活動，很高興再次來到頭城參加「頭圍農驛品牌館開幕典禮」。這個地方由舊穀倉改造，保存過去獨一無二的傳統文化，維持本身原貌，展現更豐富的產品及在地農村特色，未來將呈現宜蘭各地的名產，相信來到宜蘭旅遊的民眾，都能在此找到他們想要的宜蘭美食及伴手禮。

蕭美琴說，農會長期以來對地方農村發展扮演非常關鍵的角色，不僅輔導傳統農作的生產，也結合現代旅遊及食品加工技術。她要特別感謝農業部這幾年來對食品加工技術研發的付出，透過創新，讓食品呈現多元面貌，讓台灣的農產品，不僅只有台灣人吃得到，也能行銷到全世界。

蕭美琴提到，總統府過去經常以花瓶、茶杯做為接待外賓的禮物，在她就任副總統以後，自己選擇了許多農產品送給賓客，像是透過加工的台灣果乾或其他農產品，都讓外賓們讚不絕口，期盼未來農會能持續與農友協力合作，擴大推廣，讓全世界都能品嚐台灣好的農產品。

蕭美琴指出，農會是協助提升農村整體發展的關鍵角色，希望未來農村在農產品行銷過程中，也能結合旅遊、食農教育，讓每一個生長在台灣的人，都能更加認識農村，也能知道食物的來源、吃得安心，讓整體農村發展的生態系更加完整。

最後，蕭美琴感謝宜蘭縣政府及頭城鎮農會，以及所有為「頭圍農驛品牌館」付出的工作夥伴，相信這裡會對頭城的地方經濟帶來貢獻，也可以做為台灣人民食農教育的典範。大家一起為臺灣農業加油，一起分享宜蘭美食到全台灣。

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