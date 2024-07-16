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社會 社會焦點 保障人權

雪隧「賓士遮牌」他報警一路跟20公里　目送下交流道未見警車

▲雪隧內，白色賓士車以黑色絕緣膠帶遮後車牌一個字。（圖／擷取自《爆料公社》）

▲雪隧內，白色賓士車以黑色絕緣膠帶遮後車牌一個字。（圖／擷取自《爆料公社》）

記者游芳男／宜蘭報導

國道警在那？網友在《爆料公社》PO文，14日晚間在雪隧北上車道，見一輛白色賓士車以黑色絕緣膠帶遮後車牌一個字，報警後並跟車20多公里，最後眼睜睜看賓士車下交流道，質疑警方應對效率。國九隊表示，獲報即調派巡邏車前往攔查，但至國道3號汐止路段均未發現該輛賓士，之後調閱沿途CCTV及ETC影像，目前已查明車號，將處新台幣2400元至4800元罰鍰。

網友PO文指出，14日晚間在雪隧北上車道，見右前方的白色賓士車用黑色絕緣膠帶貼掉車牌一個字，立刻打電話給1968跟警察報告車輛位置；警方在收到消息後，也回說會在隧道洞口攔查，但他一路跟著那台白色賓士車20幾公里都沒看到警察，最後賓士車竟然平平安安的下交流道，因此問網友們：「這樣貼車牌真的可以躲避掉所有違規罰單嗎？還是有其他用途呢？」

其他網友紛紛留言：「全民貼牌活動開始，大家一起貼，看政府會不會重視」、「上次遇到電動遮大牌的，報警報位置，也不見有警察來抓」、「在台灣，沒事的」、「懸掛變造車牌，刑責非常輕，就算判刑也都是易科罰金」、「不管怎樣都說是白牌機車或紅黃重機就立馬出動大批警力了」。

國道九隊表示，14日23時許接獲報案，國道5號北向21公里路段有輛賓士車以膠帶遮蔽後車牌行駛，勤務指揮中心即調派巡邏車前往查看攔查，查看至國道3號汐止路段，均未發現賓士車。後續有調閱沿途CCTV及ETC影像，目前已查明賓士車車號。

另，賓士車以黑色膠帶遮蔽號牌之行為，已違反道路交通管理處罰條例第13條 汽車行駛中，損毀或變造汽車牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號。處新台幣2400元至4800元罰鍰，將依規定職權舉發，並責令申請換領牌照或改正。

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