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「生生用平板」地方盼顯示器每4年更新！教育部：向政院爭取經費

▲台東「生生用平板」7484台全數到位 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「生生用平板」推動後，地方政府希望校內大型顯示設備也能4年定期更新，並納入定期更新補助規劃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部全力推動「生生用平板」方案，校內大型顯示設備已是教學必用基本設備。但宜蘭縣教育局指出，為避免老舊等問題影響教學活動順暢進行，建議教育部將大型顯示設備比照現行資訊教室電腦設備更新方式，每4年汰換，並納入定期更新補助規劃。教育部表示，將再參考中小學教學現況，通案研議向行政院爭取專案補助經費或評估納入一般性補助款辦理。

因應數位學習時代，教育部從111年起，連續4年投入200億元推動「班班有網路、生生用平板」方案，充實數位學習內容，並提升行動載具與網路及教育大數據分析。

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不過，宜蘭縣教育局日前在全國教育局處長會議上指出，隨著教育部全力推動「生生用平板」方案，教室中的大型顯示設備（單槍或螢幕），已是教學必用基本設備。而在教育部「國民中小學設施設備基準」中，教室設備也已納入設置單槍投影機或大尺寸顯示螢幕規範。

宜蘭教育局建議，為維持教學用設備妥善率，避免因老舊等問題影響教學活動順暢進行，建議參考現行資訊教室電腦設備更新每4年汰換的機制，納入定期更新的補助及規劃，建議依照設備耐用年限規劃更新期程，投影機4年更新，大螢幕則是6年。

教育部則表示，將再參考中小學資訊科技融入教學現況，通案研議向行政院爭取專案補助經費或評估納入一般性補助款辦理，但由於一般性補助款編列項目、經費額度及考核規定等異動，都需要再報請行政院主計總處核定後始得辦理。

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