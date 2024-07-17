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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭台7甲線落石砸轎車！前後擋全碎裂　2人驚險逃劫畫面曝

記者游芳男、吳佩蓁／宜蘭報導

宜蘭縣大同鄉山區近來偶有午後雷陣雨，台7甲線36.8K處、米摩登路段昨（16日）晚6時18分許發生落石意外，有民眾開車行經事發路段時遭落石砸中，前後擋風玻璃碎裂，隨即報警求助，警方到場後立即將2位民眾帶往派出所安置，幸無人受傷，後續已派員清理落石。

▲▼台7甲線36.8K處、米摩登路段16日晚間發生落石意外 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲台7甲線36.8K處16日晚間發生落石，1輛轎車遭砸中車窗、擋風玻璃碎裂 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方表示，賴姓駕駛與1名女性友人，因駕駛轎車從台中出發欲往宜蘭方向時，行經事發路段遭落石擊中，前後擋風玻璃、車窗都被落石砸碎，導致車輛無法行駛，警方到場後立即將2人帶往派出所安置，所幸並無人受傷，並聯繫獨立山工務段前往清除落石，受阻道路已於昨晚10時50分許清理完畢，受損車輛已聯絡拖吊業者前往救援；因現場持續降雨，目前工務段現場搶修人員、機具已進駐於現場，持續採警戒管制通行。

▲▼台7甲線36.8K處、米摩登路段16日晚間發生落石意外 。（圖／記者游芳男翻攝）

三星分局分局長林俊廷提醒民眾，近日山區偶有午後雷陣雨，易有樹倒、坍方落石發生，加上夜間山區道路視線不良，路況難以掌握，請放緩車速小心駕駛，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

▲▼台7甲線36.8K處、米摩登路段16日晚間發生落石意外 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼台7甲線36.8K處、米摩登路段16日晚間發生落石意外 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼台7甲線36.8K處、米摩登路段16日晚間發生落石意外 。（圖／記者游芳男翻攝）

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