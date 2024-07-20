微軟全球大當機！修復工作超複雜　專家：恐需數周才能全面恢復

▲微軟19日爆當機災情，全球的電腦都陷入混亂。（圖／網友提供）

記者葉睿涵／綜合報導

微軟Windows作業系統19日大當機，全球各地電腦陷入混亂，銀行、媒體和航空公司都成為受害者。如今，資安公司Crowdstrike已承認造成問題，但專家認為，這場「史上最大中斷」事故可能需要數周才能全面恢復。

據《衛報》報導，這場全球性的「大當機」故障源於美國網路安全公司CrowdStrike的軟體更新失敗，導致使用Windows操作系統的電腦無法啟動，多國航班和醫院的預約被取消、工資系統癱瘓，甚至還有電視台被迫停播。

微軟隨後表示，「我們注意到第三方軟體平台的升級導致Windows設備出現問題，我們預計將在短期內解決問題。」Crowdstrike也承認，軟體升級與Windows作業系統之間的負面互動是導致這次事件的原因，該公司對此事件表示歉意，而這次中斷也導致CrowdStrike當天的股價大幅下跌了13%。

此次IT故障波及全球，不少用戶都哀嚎他們的電腦「一片藍屏」，而專家也透露，每台受影響的電腦可能都需要「手動修復」。知名網路安全顧問亨特（Troy Hunt）指出，「現在下結論還為時過早：這將是歷史上最大的技術故障。這基本上就是我們對Y2K千禧蟲的擔憂，只不過這次真的發生了。」

英國特許資訊科技學會（BCS）表示，系統恢復可能需要數天至數周，儘管某些修復很容易就能實施，但如果電腦出現藍色畫面和無限循環的話，就可能很難恢復。英國薩里大學（University of Surrey）網路安全教授伍德沃德（Alan Woodward）則認為，多少用戶不會知道如何修復需要手動重啟的電腦，因此修復這些電腦是一項艱鉅的任務。