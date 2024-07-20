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微軟全球當機「IT史上最慘」　資安專家：Y2K這次真的發生了

▲▼微軟當機（圖／達志影像／美聯社）

▲微軟19日當機被稱是「全球前所未見最嚴重IT當機」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

微軟Windows作業系統19日大當機，全球各地電腦陷入混亂，外媒形容，這是「全球前所未見最嚴重IT當機」，或是「史上最大規模IT當機」。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這起「全球前所未見最嚴重IT（information technology資訊科技的簡寫）當機」今天引發全世界混亂，包括航空與鐵路運輸停擺。

Crowdstrike出包致微軟大當機旅遊業重災戶 金融交易中斷、電視台停播
此外，英國「曼徹斯特新聞晚報」（Manchester Evening News）報導，今天上午發生的連串重大技術故障，被形容為「史上最大規模IT當機」。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，這起「歷來最大規模的IT當機之一」重創全球企業，範圍涵蓋從航空公司到金融服務業與媒體集團，並造成嚴重的破壞。

「澳洲富比世」（Forbes Australia）報導，網路安全顧問韓特（Troy Hunt）表示：「這是IT史上最大的當機，基本上這就是我們所有人憂慮的千禧蟲（Y2K），只是它這次果真發生了。」

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