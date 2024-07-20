微軟當機全球航空大亂！專家建議「退票、退款」下一步

▲微軟全球大當機，紐約機場顯示螢幕也藍屏。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

昨（19）日微軟爆發全球性大當機，導致歐美各大機場的旅客大排長龍，因為許多間航空公司的電腦作業因當機而停滯，最後上萬個航班因此誤點、甚至慘遭取消，堪稱數十年來最慘。對此，專家們則建議行程受到影響的旅客，可以「主動」聯繫航空公司，協助退費程序更快完成。

綜合外媒報導，提供廉價航班機票搜尋的網站Dollar Flight Club創辦人紐加騰（Jesse Neugarten）受訪時坦言，微軟所造成的全球性大當機可能將在幾天內產生連鎖效應，因為暑假為航空業的旺季期間，許多航班根本早已售罄、或是只剩幾個零星座位，因此容納乘客更改航班的空間上會變得更小。

紐加騰解釋，航空公司照理來說應該會為乘客自動重新更改機票，但航空公司的電腦系統在恢復正常上必須要經過一段時間，因此乘客們必須「主動」聯繫航空公司，比起親自前往現場，撥打國際客服專線號碼、甚至利用X等網路社群平台聯繫客服人員，皆能更快獲得協助。

紐加騰表示，「已經到達機場的人通常會去服務台，但現場可能已經塞滿500名正在排隊的人潮，這代表必須花上一整天的時間等候。」

紐加騰也建議，民眾不妨透過航空公司提供的應用程式來查詢更多航班狀態或最新資訊，因為應用程式提供的資訊比機場航站所顯示的延誤或停飛資訊更為即時，至於阿拉斯加航空或西南航空並未在此次全球當機中受到影響，因此不妨查詢是否有空位。

另外，民眾最關心的就是一旦航班延誤或停飛，機票能否辦理退款的問題。《美聯社》指出，當航班遭到取消，乘客們有權按照購買機票時使用的付款方式，獲得全額的退款，即便當初機票出售時註明不可退款，情況也是如此。