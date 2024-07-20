　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CrowdStrike軟體更新引發大當機　凸顯全球系統互連脆弱性

▲▼ 微軟全球大當機，紐約機場顯示螢幕也藍屏。（圖／路透）

▲ 微軟全球大當機，紐約機場顯示螢幕也藍屏。（圖／路透）

文／中央社

在安全軟體更新錯誤引發全球電腦系統中斷數小時後，航空公司、醫療院所、運輸、金融等各領域19日陸續恢復線上服務，這次事件再次凸顯全球互連技術有多脆弱。

路透社報導，解決服務中斷問題後，各家企業正忙著處理這段期間積壓的班機延誤和取消、醫療預約、訂單遺漏等問題，可能需要花上數天。業者還要面臨的質疑是未來如何避免本應保護系統的技術再次引發故障。

全球資訊安全公司CrowdStrike的軟體更新造成系統問題，害得班機停飛、廣電公司停播，顧客也無法使用醫療或銀行服務。運輸業巨擘「聯邦快遞公司」（FedEx）出現嚴重干擾，部分監看臉書（Facebook）內容的管理員也遇到問題。

CrowdStrike是一家價值830億美元的公司，在全球擁有超過2萬個訂戶，包括電商公司「亞馬遜」（Amazon.com）和科技企業「微軟」（Microsoft）。CrowdStrike執行長庫茲（George Kurtz）在社群媒體平台X上說，「在Windows主機單一內容更新中」發現缺陷，波及微軟客戶。

在競爭極為激烈的資安市場中，CrowdStrike是市占率最高的公司之一，一些產業分析師因此質疑，這類運作上的關鍵軟體控制權是否應由少數企業把持。

這次全球大當機也令人擔心，許多組織機構沒準備好在資訊技術系統或內部軟體出現單點故障時落實應變計畫。專家說，在網絡內建更多應變措施、各組織引進更好的備份方案之前，類似故障還會再發生。

微軟安全暨合規業務主管強生（Ann Johnson）說，這次當機規模很廣，但還無法量化，因為這只牽涉到使用CrowdStrike軟體的系統。

白宮官員說，總統拜登已聽取這次事件的簡報。美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）表示，已觀察到駭客利用這次故障從事網路釣魚和其他惡意活動。

投資公司D.A. Davidson資深軟體分析師路里亞（Gil Luria）說：「這次事件提醒我們，全球電腦運算系統有多錯綜複雜、相互交織，又有多脆弱…CrowdStrike和微軟要確保未來不會再讓其他系統和產品引發這種故障，還很有得忙。」

根據航空分析公司「睿思譽」（Cirium）資料，全球19日超過11萬個排定商業航班中，有5000個取消，預料還會有更多。

航班追蹤網站FlightAware資料顯示，美國達美航空（Delta Air Lines）是災情最嚴重的企業之一，多達20%班機取消。達美航空表示，預計這個週末可能還有更多班機延誤和取消。

銀行與金融服務企業已警告客戶出現干擾；各地市場交易員都談到交易時的問題。保險業者可能面臨大量業務中斷相關索賠。（譯者：曾依璇／核稿：張曉雯）

ET快訊
一圖看「準颱風」中心　鄭明典：增強徵兆
接待過賈靜雯！　爆料私下真實一面「刷新認知」
陝西高速 「橋面垮塌 」！　11死30多人失蹤
手機紀錄曝！20歲槍手刺殺川普前最後一件事　竟是「上網看色色
快訊／可不可女店員要付7位數賠償金！　總部最新懲處結果
快訊／蔡英文明確定不出席民進黨全代會
最狂手搖店「14人同時上班」！　店員：還沒營業就有人排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

布林肯下周會王毅　強調溝通避免台海衝突重要性

日本民宿12人集體「一氧化碳中毒」！　開趴釀意外原因曝

美32歲男行刑式槍殺妻小！4幼童「最小僅2歲」　全遭爆頭慘死

微軟大當機！全球用戶電腦一片藍屏　馬斯克PO梗圖狠酸成最大贏家

南韓總統點名「前北韓外交官」擔任副部長　恐加速平壤菁英脫北

一雙9800元！川普「限量紀念鞋」5000雙秒殺　隨機附親簽

手機紀錄曝！20歲槍手刺殺川普前最後一件事　竟是「上網看色色」

CrowdStrike軟體更新引發大當機　凸顯全球系統互連脆弱性

日氣象廳預測「最快24小時內」雙颱共舞　最新路徑曝：一路北上

川普不看重盟友承諾！　美學者：若當選對台存在風險

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

20240716 ETtoday新聞

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

陳重文貪321萬遭起訴　消瘦跛腳押解畫面曝！

前女友控「型男機長」4度暴行　揭露傷疤：避免其他人受害

布林肯下周會王毅　強調溝通避免台海衝突重要性

日本民宿12人集體「一氧化碳中毒」！　開趴釀意外原因曝

美32歲男行刑式槍殺妻小！4幼童「最小僅2歲」　全遭爆頭慘死

微軟大當機！全球用戶電腦一片藍屏　馬斯克PO梗圖狠酸成最大贏家

南韓總統點名「前北韓外交官」擔任副部長　恐加速平壤菁英脫北

一雙9800元！川普「限量紀念鞋」5000雙秒殺　隨機附親簽

手機紀錄曝！20歲槍手刺殺川普前最後一件事　竟是「上網看色色」

CrowdStrike軟體更新引發大當機　凸顯全球系統互連脆弱性

日氣象廳預測「最快24小時內」雙颱共舞　最新路徑曝：一路北上

川普不看重盟友承諾！　美學者：若當選對台存在風險

男大生暑假學游泳！「手高舉過頭」肩卡卡　19歲險患五十肩

布林肯下周會王毅　強調溝通避免台海衝突重要性

高雄警局舉辦暑期青春專案　宣導兒童青少年網路防護

污水工程害停水又沒網路　被迫打烊！台中精誠商圈店家超怒

BTS Jin成FRED品牌大使、李俊昊戴伯爵帥翻　韓星代言珠寶腕錶品牌盤點

日本民宿12人集體「一氧化碳中毒」！　開趴釀意外原因曝

國3火燒車！烈焰黑煙狂冒...自小客燒剩半台　妙齡女及時逃生

ITZY來台開唱「飯店疑現馬陸」　主辦緊急回應：最高規格接待藝人

大貓熊福寶4歲生日！　姜爺爺PO「遠端慶生照」臉上滿是寵愛

信義區頭顱案！婦去年走失「採DNA比對身分」　檢警相驗...持續拼湊遺缺骨骸

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

國際熱門新聞

川普遭槍擊「後方女子」行為詭異　身份疑曝光大有來頭

泰投毒案嫌犯身份曝！老公是杜拜億萬富豪

川普遇刺「背後詭異女」大有來頭？　FBI回應了

日氣象廳預測曝！最快24小時內雙颱共舞

川普演說5大亮點一次看　再提台灣瀕三戰邊緣

微軟大當機　外媒：IT史上規模最大

氣溫直飆50度！男「用陽光煎蛋」5秒就熟了

微軟全球大當機　4大重點一次看

朋友玩笑「愛的抱抱」　她墜3樓斃命

男帶女兒到海邊遭落石砸背！2月大女嬰慘死

越共總書記阮富仲離世　留2大政治遺產

美聯社民調曝！拜登壓力大　6成民主黨人轉向賀錦麗

川普喊「衝突陰影籠罩台灣」　三戰瀕臨爆發

拜登痛批川普「黑暗」演說　強調將重返競選活動

更多熱門

相關新聞

微軟大當機　外媒：IT史上規模最大

微軟大當機　外媒：IT史上規模最大

微軟Windows作業系統今天大當機，全球各地電腦陷入混亂，外媒形容，這是「全球前所未見最嚴重IT當機」，或是「史上最大規模IT當機」。

微軟當機全球「1390航班取消」

微軟當機全球「1390航班取消」

微軟全球大當機　4大重點一次看

微軟全球大當機　4大重點一次看

微軟全球大當機　數發部：政府重要關鍵資訊系統未受波及

微軟全球大當機　數發部：政府重要關鍵資訊系統未受波及

微軟當機全球大亂　Crowdstrike執行長發聲了

微軟當機全球大亂　Crowdstrike執行長發聲了

關鍵字：

故障微軟CrowdStrike互連技術安全軟體

讀者迴響

熱門新聞

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

陽明山「妹子脫光散步」　女登山客：三觀刷新

篠崎泫「轉正面解放內衣」脫了！

黃氏兄弟連七年辦演唱會2千人力挺

「可不可口水女店員」正式道歉了！媽媽曝現況

最快今雙颱共舞！　路徑曝光「類似西北颱」

可不可新聲明：女店員要付7位數賠償金

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

台大醫學系在學生重考又上！　落榜頭「差0.05分」怒槓台大

信義區頭骨！他曾報母失蹤　到場確認遺物

青峰爆「決裂金曲還刪Lulu好友」首回應

4所大學永遠下課！　教育部：近千名學生要轉校

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

更多

最夯影音

更多

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面