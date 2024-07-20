微軟當機全球「1390航班取消」　桃機8公司、台大醫院也爆災情

▲微軟19日發生全球大當機，造成至少1390航班取消。（圖／網友提供）

記者趙蔡州／綜合報導

微軟系統19日下午發生全球大當機，在各國資訊、媒體、金融、交通等行業運作造成影響，在航空運輸部分，截至台灣時間19日晚間6點止，全球逾11萬架次的定期商業航班中，至少有1390航班因為當機因素取消，我國桃園機場也有部分航空公司受到影片，緊急改以人工畫位方式，替旅客辦理報到手續。

微軟系統發生當機事件後，達美航空、聯合航空和美國航空等美國主要航空公司陸續有航班停飛，歐洲及亞洲也陸續傳出航班暫停的消息。根據全球航空分析公司Cirium的數據，截至台灣時間19日晚間6點止，全球逾11萬架次的定期商業航班中，至少有1390航班取消，且取消架次預計還會增加。

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桃園國際機場部分航空公司也因為使用微軟雲端系統Navitaire，連帶影響離境報到系統無法電腦作業，像是全亞洲集團、台虎、捷星集團、香港快運、濟州、酷航等在事故發生後，均緊急改採人工劃位方式進行報到作業，另外達美航空及聯合航空亦受影響從外站暫停起飛。

台大醫院19日下午也證實，有部分系統發生短暫當機，主要是報到系統短暫無法使用，至於醫療系統由於是台大自己寫的，均可以正常運作，但如果要外連到涉及Windows相關的影像系統就會看不到，相關問題在災情發生後半小時內均處理完畢，恢復正常運作。

數位發展部19日也表示，事件發生後，數發部緊急檢查政府重要關鍵資訊系統運作情形，例如戶政系統、財稅系統等政府重要關鍵資訊系統運作情形，目前僅傳出少部分機關之個人電腦零星發生當機事件，政府重要關鍵資訊系統運作正常，未受到此次當機事件影響。