微軟大當機！全球用戶電腦一片藍屏　馬斯克PO梗圖狠酸成最大贏家

▲馬斯克在個人頁面上貼出了梗圖。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

微軟（Microsoft）系統於19日發生全球性大當機，全球不少用戶、企業紛紛回報電腦出現藍屏死機畫面，也導致多家航空公司無法用電腦作業，美國多州的911緊急電話甚至癱瘓無法撥打等，災情蔓延全球。然而，社群平台X的老闆馬斯克（Elon Musk）則在稍早貼出梗圖，可看出不受影響的他多麼舒適的「隔岸觀火」。

微軟系統約在19日下午13時19分發生全球性大當機，包括台灣、日本、南韓、美國、英國、澳洲等地區的企業和用戶皆受到影響。包括由於桃園國際機場部分航空公司使用微軟雲端系統Navitaire，造成離境報到系統無法電腦作業，僅能以人工劃位方式進行報到，受影響航空公司為：全亞洲集團（AirAsia）、虎航、捷星集團、香港快運、濟州航空、酷航；另外達美航空及聯合航空也因此從外站暫停起飛。

而美國多州911緊急電話更癱瘓無法撥打，包括阿拉斯加州、亞利桑那州、印第安那州、明尼蘇達州、新罕布夏州與俄亥俄州。即將在下周盛大開幕的巴黎奧運，其組委會也表示IT系統受影響，目前正在制定緊急計畫。

事後，網路安全公司CrowdStrike承認是他們的更新出包，因發布的一款軟體更新存在嚴重的系統錯誤，導致這次大規模事件。

然而，正當全球正陷入一片混亂時，馬斯克則悠閒的在個人頁面上貼出了梗圖，可看到社群平台X正靜靜看著藍屏死機畫面造成的一片混亂，並在文中加上笑哭的表情符號。

▲馬斯克在個人頁面上貼出了梗圖。（圖／翻攝自X）

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