勞動部推「職場學習計畫」　助中度智能障礙青年重拾希望

▲患有中度智能障礙青年群閔，透過勞動部就促工具協助，目前穩定就業於聖誕老人長期照顧中心，擔任環境清潔工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極推動就業促進工具，以協助就業弱勢者接軌職場，家住雲林古坑、患有中度智能障礙的群閔，去年6月於雲林教養院特教班畢業後，卻都因先天缺陷而面臨求職困難，斗六就業中心運用「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，成功媒合老人照顧中心擔任環境清潔工穩定就業。

群閔現年19歲，年幼即經醫生評估後確認患有中度智能障礙，手部也因影響而難以控制，不僅不便提重物，連腳踏車也無法騎乘，每天都需要仰賴媽媽接送。「短短1個月就推介了4個工作，但都因為身心問題遭婉拒」斗六就業中心古家芳評估群閔狀況，積極推介包裝員等重複性高的職缺，但每當雇主聽到群閔的狀況後，皆表示難以勝任。

最後透過積極的開發媒合，結合運用「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」等就促工具，終於成功推介群閔至聖誕老人長期照顧中心，任職環境清潔工一職，並在長照中心同事的耐心教導下，群閔已可以獨立作業、穩定工作9個月。

▲患有中度智能障礙青年群閔，透過勞動部就促工具協助，目前穩定就業於聖誕老人長期照顧中心，擔任環境清潔工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

聖誕老人長期照顧中心負責人郭小姐表示，身心障礙者在就業市場上面臨著許多挑戰，十分樂意提供弱勢青年就業機會，雖然坦言教導群閔需要不斷地示範，重複動作教導近月才慢慢上手，但群閔的態度、配合與積極度，都讓她相當肯定和讚賞，並非常認同勞動部的就促工具，除補助雇主減輕用人負擔，更有效地協助身心障礙者找到工作。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，「職場學習及再適應計畫」是鼓勵雇主聘僱身心障礙者或中高齡以上等特定對象，幫助其在職場上有緩衝時間逐步適應，最長補助雇主3個月的職場學習及再適應津貼及行管輔導費，減輕企業的用人負擔；而「僱用獎助措施」則是希望能提高雇主僱用弱勢民眾的意願，只要僱用公立就業服務機構所推介的失業滿30日以上特定身分勞工，將補助雇主每人每月9千至1萬5千元的獎助費用、最長發給12個月。