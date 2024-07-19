「騎不動我們一起推」育幼院單車環島！志工院童溫馨互助畫面曝

▲育幼院6歲院童騎不動下車，志工宋明祥協助推腳踏車，而孩子則跑到宋明祥的斜躺車後方幫忙，彼此互推上斜坡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

長愛家園育幼院位於雲林縣大埤鄉，今年暑期由志工帶領院童騎自行車環島，活動中出現感人畫面，80歲志工宋明祥騎斜躺車陪著一位騎不動、想用走的6歲院童騎車，向孩子說「我幫你推車」，孩子受到照顧，於是說「我也幫你推車」，就這樣一個人騎、一個幫推，畫面十分溫馨。

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▲長愛家園育幼院暑期帶領院童騎自行車環島已第5年了，今年總共有16個孩子參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

園長吳文輝分享，暑期帶領院童騎自行車環島已第5年了，總共有16個孩子參與，年齡從幼稚園大班畢業生到16歲國中畢業生一。活動第5天在屏東往台東的公路上，6歲院童告訴80歲志工爺爺宋明祥「我騎不動了，可不可以用走的？」宋明祥說「可以啊！我幫你推車」，之後院童就下車跑到宋明祥的斜躺車後方幫忙推車，宋也伸出右手，一路推著院童的自行車前行，彼此互推上坡的感人畫面，也被後方志工拍下。

▲長愛家園育幼院暑期帶領院童騎自行車環島已第5年了，今年總共有16個孩子參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳文輝說，每年帶孩子環島，想讓孩子走出育幼院的圍牆，去看台灣的社會很美，過程中，會從摔車、跌倒中爬起，孩子們互相幫助，因為這些孩子來自於不完美的家庭，可能對人性的信任比較弱，希望孩子能勇敢去完成一件事情，展現對生命的韌性、永不要放棄，面對未來的人生要靠自己。

▲育幼院6歲院童騎不動下車，志工宋明祥協助推腳踏車，而孩子則跑到宋明祥的斜躺車後方幫忙，彼此互推上斜坡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）