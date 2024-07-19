困境中堅持夢想　18歲國手陳宇祺勇奪亞洲健力雙金牌

▲家扶童陳宇祺同學代表國家優秀的健力戰績，雲林家扶主委陳燦勳與主任廖志文，貼紅榜祝賀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

家住雲林縣古坑鄉的陳宇祺自幼因父母離異，母親車禍受傷導致癲癇無法就業，家中經濟重擔由70歲阿嬤從事割筍工挑起一家4口生活，雲林家扶12年來長期提供生活及助學協助，分擔壓力讓孩子持續穩定就學。陳宇祺日前勇奪香港2024亞洲健力錦標賽獲青少年59公斤級總和金牌，雲林家扶陳燦勳主委及主任貼紅榜祝賀。

陳宇祺是雲林家扶55年以來首位健力青少年國手，18歲的陳宇祺在7月初的2024年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽，榮獲青少年總合金牌，更破亞洲青少年紀錄。歡喜分享出國香港及南非參加健力比賽獲獎喜悅，雲林家扶也貼紅榜祝賀他成為家扶首位健力國手，共同為其優異成績給予肯定支持，朝向健力之路圓夢前行。

陳宇祺今年升大一如願考上國立體育大學，與家扶社工分享5月參加香港2024年亞洲健力錦標賽青少男子組，榮獲59公斤蹲舉217.5公斤 第一名、臥舉130公斤第一名、硬舉200公斤第二名、總和547.5公斤金牌及7月4日-15日在南非舉辦的2024年亞太盃健力及經典健力錦標賽，青少男子組59公斤蹲舉、臥舉、硬舉第一名，綜合金牌並破亞洲青年紀錄，長期苦練獲得優秀表現，讓阿嬤心疼又欣慰。

▲陳宇祺同學優異的表現讓阿嬤感到特別欣慰，多年來阿嬤都特別支持宇祺的健力之路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳宇祺國中三時看見健身房裏面的裝備，好奇下練習啟發了天賦，更受到教練啟蒙。高中進入體育班，一開始主練舉重的抓舉跟挺舉，後來往健力方面學習蹲舉，硬舉，握舉，在健力成績受到學校老師肯定朝向國手努力。練習及比賽過程中宇祺的裝備硬舉、蹲舉衣服及腰帶，功夫鞋等均是耗材。

經常1次花費就要4萬到五萬元裝備及安排時間到體育館練習，國手之路艱辛，但阿嬤始終默默陪伴支持，心疼表示宇祺長期練習下來在裝備下經常摩擦在背部及鼠蹊部經常出現瘀青、流血仍忍痛持續練習，但宇祺堅持信念咬牙撐過，自我勉勵「放棄什麼就都沒有了」。

雲林家扶主任廖志文表示，肯定服務中就學擁有目標夢想前進，家扶會持續陪伴，做最有力的後盾，協助生活的不足，減少家扶兒資源與機會不均，看見宇祺同學秉持自我堅持信念勇敢邁進，並在其學習歷程中獲得佳績值得鼓勵，也給予社會學習楷模，相信每個家扶兒的努力圓夢翻轉，社會將有更多善的循環。