鄉代會主席涉恐嚇！每天收9千保護費　檢搜出保時捷、BMW、35兩黃金

▲雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌恐嚇取財。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林縣檢警近日查獲多起砂石車非法傾倒大量廢棄物事件，根據情資麥寮鄉民代表會主席韓青山，疑似涉入其中，檢警17日將人帶回偵訊，訊後依恐嚇取財等罪嫌以20萬元金額交保。

雲林地檢署2023年起強力查緝雲林地區農地被回填廢棄物一案，偵辦過程中發現，多名在半夜非法傾倒廢棄物的土尾業者，遭韓青山及他的張姓、黃姓、許姓小弟恐嚇，脅迫他們每天需支付6千到9千元不等的「照水」（保護費的俗稱），若有人不從，韓青山等人就會恐嚇、傷害，甚至率眾包圍土尾場（土石方資源堆置處理場，用以消化建築工地所產出的營建廢棄土石）。

檢警16日持搜索票到麥寮鄉民代表會等15個處所進行搜索，搜出長槍子彈60顆、長槍彈夾1個、斧頭1把、開山刀1把、防彈衣1件、球棒1枝、BMW轎車1台、PORCHE轎車1台、TOYOTA轎車1台、以及新台幣56萬8,500元、美金10萬6,100元、黃金35兩、白金5兩、金項鍊、鑽石、精品手提包1個等物。

檢方拘提韓青山等共9人到案，依照參與犯罪組織、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇危害安全、恐嚇取財等罪，向雲林地方法院聲請羈押，其中2人於18日凌晨裁定羈押禁見，其餘7人獲5至50萬元金額交保，其中韓青山以20萬元金額交保。雲林地檢署認為韓青山獲裁定交保有失當之處，將提起抗告。