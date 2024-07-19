駁斥「站在幼兒園方」　徐巧芯4點澄清：洪健益指另有他人阻擾

▲徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

北市幼兒園性侵案延燒，國民黨立委徐巧芯遭綠營質疑，擔任台北市議員召開協調會是站在園方立場。對此，徐巧芯今天（19日）澄清，「自始自終，本人都沒有站在園方這邊」，秀出當時的質詢書面報告、市府回函、會議紀錄與對話截圖等，強調她是站在家長與學生這邊，並且主張將幼兒園勒令停業。徐更透露，昨晚遇到民進黨市議員洪健益，洪向她說，有其他議員從中阻擾本案。

徐巧芯指出，她自始自終都沒有站在園方這邊，而是讓家長直接對教育局提出需求，解決當下碰到的問題。同時也要求教育局將行政調查擴大至「全園」幼兒，並儘速完成；請教育局儘速研擬家長調閱監視器之方式並且公告；請教育局提供家長園區周遭還有名額的清單，讓孩子得以轉學（一對一協助）。

徐巧芯指出，當時她也主張勒令停業，所以除了8/12說明會以外，分別在去年8/14、8/15、8/16、8/17與市府討論並要求完成調查報告後勒令停業。

徐巧芯再說，休會期間，8/15她提出書面質詢，並點出家長的擔憂以及是否不夠完善之處；8/24收到回覆，該員當下已停止招生（狼師羈押禁見），已針對部分證據確鑿項目開罰，教育局也進駐園方，避免還有孩子遭到毒手，也請律師協助家長，讓家長諮詢「問到飽」，給予最大的法律幫忙和協助。對於園方也從來不認識，沒有所謂「要家長不要提告」這種說法。

徐巧芯透露，洪健益昨晚與她在餐會見面時表示，昨天的發言並不是針對她，而是有其他議員從中阻撓本案，她與洪健益都是站在要求園方勒令停業的角度。

▲▼徐巧芯公布日前調查北市幼兒園案證據 。（圖／立委徐巧芯提供）





