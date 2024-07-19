狼師幼兒園長急找人接托嬰中心？　社會局駁：子虛烏有

▲台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市私立培諾米達幼兒園爆出園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻多名女童，事件持續延燒已演變為政治事件。台北市議員洪健益爆料，台北市社會局疑似為了不讓準公托的數量減少，要求該園長找人去接手托嬰中心；對此，北市社會局駁斥，此為子虛烏有，該托嬰中心去年10月由前後任負責人自行買賣轉移，社會局從未介入雙方買賣或引薦。

洪健益在政論節目中指出，當時社會局為了不讓準公托的數量減少，要求同時經營托嬰中心與公托的園長，也就是毛男的媽媽，「趕快去找一個有資格的人來換」，所以才請園內的林姓護理師接手，成為名義上的負責人。

有關托嬰中心立案，社會局強調，均依照相關法規審查。本局依照規定辦理審查，社會局當時於官網清楚標明該托嬰中心變更情事，並逐一通知家長，告知該托嬰中心將變更負責人相關事宜，並再次告訴家長如有相關需求將持續提供協助。

針對不實指控及抹黑，社會局呼籲電視台下架該影片內容或片段畫面，本局已至國家傳播通訊委員會申訴，並請相關媒體自律，切勿轉載非事實之資訊，如仍有轉載報導不實言論者，社會局將追訴相關法律責任，訴請法辦，捍衛本局聲譽，以正視聽。

