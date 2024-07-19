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幼兒園性侵案燒！北市前後任市長道歉　綠委籲：盡速提供孩子諮商協助

▲▼民進黨立委林月琴 吳沛憶及勵馨基金會舉行 台北幼兒園事件 真相會說話 修法補破洞 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長之子涉性侵學童案延燒。前後任台北市長柯文哲、蔣萬安先後道歉，並坦言市府作為有應檢討、改進之處。民進黨立委吳沛憶今（19日）受訪時表示，接下來要盡速提供後續孩子諮商等相關協助，也要提供行政調查報告，還是要還原真相讓家長知道。至於柯文哲稱未第一時間停職是怕未審先判，吳則表示，還是要預防性保護孩子，且停職是暫時性處分，不會對工作權造成影響，柯文哲曾是北市性平會主委，卻如此沒有觀念。

台北市私立培諾米達信義幼兒園狼師毛畯珅在2022年7月性侵多名女童，被害人數超過20人，狼師更拍攝600多部犯案影片，家長反映後園方隱匿未報，且長達一年的調查期間狼師未停職，仍持續犯罪，離譜過程讓北市府行政作為被質疑。

對於柯文哲、蔣萬安先後道歉？吳沛憶表示，自己第一時間揭露，首起通報並沒有被市府處理，就是希望釐清市府對於性平事件處置都能依法，最重要的是能為孩子提供保護，這是所有家長最在意的，孩子大部分時間就是在園內，要讓家長放心是檢討整起事件最大目的。

吳沛憶認為，蔣萬安對於處置有疏失道歉，接下來要盡速提供後續孩子諮商等相關協助，也要提供行政調查報告，還是要還原真相讓家長知道。

吳沛憶指出，聽到柯文哲說當時確實沒有第一時間停職，柯文哲說不能未審先判、怕造成家長恐慌，台北市長是台北市性平委員會當然主委，柯文哲、蔣萬安都是主委，但柯文哲對性平事件的認知居然如此偏離，完全沒有基本觀念，之所以要在司法案件中把老師暫時停職，就是要預防性保護。

吳沛憶值疑，若審判結果有可能是性侵犯，怎麼會讓可能是性侵犯的老師持續在校園任教？教育部發的函示就是地方政府可以做停職處分，這不是停聘，而是暫時性處分，調查事件完成後如果是清白的，也可以讓他盡速回校上班，不會對工作權益造成損傷也可以對孩子提供預防性保護。

吳沛憶表示，柯文哲曾是北市性平會主委，卻如此沒有觀念，難怪2022年7月首起案件發生後，北市第一時間處置如此荒腔走板，也導致後續發生更大傷痛。

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