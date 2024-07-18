快訊／「狼師案」燒向柯文哲！　民眾黨認了：確實有值得檢討之處

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉性侵學童案持續延燒，外界質疑前任台北市長柯文哲未於2022年7月發生第一案時未將毛停職，教育部次長張廖萬堅18日也說，2021年辦法就告訴地方政府可以暫時停職。民眾黨稍早發聲明，坦言回頭檢視該過程，在「兒少保障」與「教保員停職」的衡平之間，相關主管單位確實有值得檢討之處。

針對信義區「狼師案」第一起案例發生於2022年7月，外界質疑柯文哲執政時沒在第一時間將狼師停職等爭議，民眾黨18日晚間發表聲明，先表示「針對台北市發生令人痛心的幼兒園狼師案，狼師的行徑人神共憤、天理難容，我們感到十分痛心，每次個案牽涉的不只是一個孩子的一生、更是一個家庭的一輩子，孩子都是我們的寶貝，不應因任何疏漏使他們暴露在危險之中。」

民眾黨聲明指出，此案件首次通報發生在柯文哲執政時期，接到通報後，相關局處即進行訪視與調查，然而據了解，當時監視器並未拍攝到足以佐證之有力證據，全案進入司法調查後，2023年檢方以不起訴處分，2023年7月陸續出現其他家長投訴，狼師被羈押後，才有更多證據被發現。

民眾黨提及，回頭檢視這段過程，在「兒少保障」與「教保員停職」的衡平之間，相關主管單位確實有值得檢討之處，除了調閱監視器，教育前線的訪視與訪談應加強，以避免教育現場發生內部包庇或隱匿情事；當幼兒園出現體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待之行為並遭到裁處，該幼兒園被公佈周知的時間，也應該考慮修法適度延長，還給家長與大眾知的權利，並避免孩童遭到不可挽回的終身傷害。

最後，民眾黨說，本黨重視兒少保護議題，針對這起悲劇，必須檢討並致力完善法規制度，「為了孩子，我們會做的更好」。