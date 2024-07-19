狼師案引藍綠互打！許淑華遭藍營粉專指「反廢園」　提告誹謗反制

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市私立培諾米達幼兒園爆出園長之子毛畯珅涉嫌猥褻多名女童，且拍攝數百部影片引起全國譁然，事件延燒到藍綠相互攻訐，已演變為政治事件。台北市議員許淑華表示，藍營粉專「不演了新聞台」與「政客爽」散播不實訊息，她已向台北地檢署提告。她指出，該粉專以政治鬥爭、在社群網站散布不實言論，轉移幼兒園案的事件焦點，已嚴重損害她的名譽。

「不演了新聞台」18日在臉書發文，指時任北市議員的國民黨立委徐巧芯開幼兒園協調會後，許淑華卻主張反對廢幼兒園，甚至為此飆罵教育局；許淑華則在該則貼文下反嗆，強調「從沒講過反廢園，也沒有飆罵教育局」，要求撤除造謠貼文。事隔一天，許淑華在臉書貼出刑事告訴狀，並指已向台北地檢署提告。

許淑華表示，提告前曾嘗試聯繫被告人，希望他們能查證事實，但對方並無溝通意願，只好走向法律途徑。今早，她正式以誹謗罪向他們提告，希望能證明自己的清白，並防止事件焦點再度模糊。

許淑華，進一步澄清，「不演了新聞台」謊稱她「主張反廢園」、「飆罵教育局」，這完全不符事實，已與律師蒐集相關證據，並提出告訴。

許淑華批評，粉專經營者身為媒體人，卻未善盡查證責任，只為特定政治立場傳遞假消息，轉移蔣萬安市長行政失能的焦點，對社會造成極壞的示範。事件發生至今，許多幼童受害，家長恐慌，媒體人卻未能發揮尋找真相的精神與價值，為受害孩童討公道，實為失職行為。

許淑華強調，這些媒體人不但未能揭示事實，反而扭曲監督權，散播謠言，成為毛姓狼師的幫凶。

▲許淑華提告藍營粉專。（圖／取自台北市議員許淑華臉書）