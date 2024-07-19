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英幼兒園女師「兼差陪睡」一晚6萬多　狂PO性愛片下場慘了

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲英國一名幼教女老師兼職性工作，被揭發後丟掉工作。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國一名幼兒園女老師兼職陪睡女郎，一晚費用更高達1600英鎊（約新台幣6.8萬元），被人寄送匿名信舉報後，不僅被迫離職，還禁止任教5年。

30歲的薩曼莎（Samantha Barguss）任職於伯明罕霍爾格林幼兒學校（Hall Green Infant School），在收到不當行為委員會的通知後，起初否認所有指控，隔天就承認兼職性工作，並且遞出辭呈。

教學監管機構聽證會主席海德（Terry Hyde）17日表示，人們可以在薩曼莎的社群帳號頁面上，發現「大量不恰當的影像或影片」，包括她衣不蔽體展示身材，或者明顯正在性交。

薩曼莎也清楚列出收費方式，半小時要價120英鎊（約新台幣5000元），1小時220英鎊（約新台幣9325元），過夜1600英鎊，「我非常受歡迎，總是渴望增加我那令人驚艷的、不斷成長的老顧客人數。我熱愛我的工作，只想盡我所能滿足你。」

 

薩曼莎辯稱，由於新冠疫情與封鎖，對於職業造成衝擊，才會與伴侶創立這個社群媒體帳號，認識「志同道合」的人們。他們不想要使用一般約會網站，因為那將需要上傳臉部照片。

不過，聽證會陪審團不認同這個說法，因為薩曼莎在個人頁面上大方露臉。海德也指出，學生可能會看到這份個人頁面與老師的行為，認為「發布這種性質的照片也是一種賺錢方式」，「這是一種具有潛在危險性的想法。」

最終，薩曼莎承認，2020年7月22至2023年1月25日期間，「在網路上展現超過一張/一部不恰當的照片/影片」，並且發布關於性服務的訊息，被禁止任教5年。

 
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