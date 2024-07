英幼兒園女師「兼差陪睡」一晚6萬多　狂PO性愛片下場慘了

▲英國一名幼教女老師兼職性工作,被揭發後丟掉工作。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國一名幼兒園女老師兼職陪睡女郎,一晚費用更高達1600英鎊(約新台幣6.8萬元),被人寄送匿名信舉報後,不僅被迫離職,還禁止任教5年。

30歲的薩曼莎(Samantha Barguss)任職於伯明罕霍爾格林幼兒學校(Hall Green Infant School),在收到不當行為委員會的通知後,起初否認所有指控,隔天就承認兼職性工作,並且遞出辭呈。

教學監管機構聽證會主席海德(Terry Hyde)17日表示,人們可以在薩曼莎的社群帳號頁面上,發現「大量不恰當的影像或影片」,包括她衣不蔽體展示身材,或者明顯正在性交。

薩曼莎也清楚列出收費方式,半小時要價120英鎊(約新台幣5000元),1小時220英鎊(約新台幣9325元),過夜1600英鎊,「我非常受歡迎,總是渴望增加我那令人驚艷的、不斷成長的老顧客人數。我熱愛我的工作,只想盡我所能滿足你。」

Ms Samantha Barguss, now 30, has been banned from teaching for at least five years after a misconduct panel concluded that her secret life might even encourage pupils to turn to prostitutionhttps://t.co/fYwCWMB9Cn pic.twitter.com/XI8rttbRD9