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金價高漲！她衝郵局匯70萬買黃金　警攜手郵局行員阻詐

▲成功警攜手郵局行員攔阻新臺幣70萬，警方貼紅榜感謝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警攜手郵局行員攔阻新臺幣70萬，警方貼紅榜感謝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣警局成功分局新豐派出所16日接獲報案，郵局人員報案表示，有民眾要匯款新臺幣70萬元，疑似遭詐，副所長許東凱、警員陳俊成及陳芳玲獲報後隨即趕往，順利阻詐。

據了解，吳女(47年次)經由LINE朋友介紹要購買黃金，吳女依對方要求，打算匯款70萬到對方提供之帳戶，吳女不疑有他，經員警到場認為無任何買賣契約或黃金存簿之證明此情形有異，故建議吳民先別匯款，成功保住民眾老本。

成功警察分局分局長龔士哲，特協請書法造詣頗深的勤務指揮中心主任鄭世華書寫「阻詐成功」紅榜，並率同偵查隊長廖建全、新豐派出所副所長許東凱及員警等人，親往成功郵局贈送「阻詐成功」紅榜及水果禮盒致謝。

成功警察分局表示，為守護民眾財產安全，與轄內金融機構及超商等業者達成「防詐連線」共識，並建立「友善通報網」，若發現有邊講電話邊操作ATM、神情慌張、臨櫃異常提(存)領款及領取未註明寄件人包裹等狀況，協助通報分駐所，期能及時攔阻詐騙案件，避免民眾遭受損失。

再次提醒民眾，切勿點擊不明訊息及連結，避免個資遭竊，若接到不明來電或是訊息，要依防詐三步驟「1聽、2掛、3查證」，並撥打110或165查證或報案，以保障自身財產安全。

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