　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

詐騙案5年內成長600%　傅崐萁：「打詐4法」洗刷詐騙之島污名

▲▼國民黨中常會 朱立倫 發表談話 傅崐萁報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

「打詐4法」日前在立法院全數三讀通過，國民黨總召傅崐萁指出，台灣短短5年，詐騙犯罪案件的成長率高達600%，台灣已經成為名符其實的詐騙之島，現在修法後，他們向詐騙集團宣戰，洗刷詐騙之島污名，讓台灣人民免受詐騙之苦。

傅崐萁表示，每周都能在電視新聞看到關於詐騙的社會事件，顯示過去幾年來詐騙集團橫行台灣，不僅手法推陳出新，從事詐騙犯罪的歹人更是化零為整，導致詐騙犯罪企業化、集團化、規模巨大化，更是有抓不完的車手，讓人民心寒不已。

傅崐萁說，執政黨反覆強調要打擊詐騙守護人民的荷包，結果越打越詐，無論是成立所謂的「打詐國家隊」，還是花200億成立數位發展部，全都不見成效。數據會說話，過去五年來電信詐欺案件暴增，2019年3萬4947件、2020年5萬239件、2021年8萬5279件、2022年16萬801件、2023年22萬9711件。

傅崐萁提到，國人對詐騙犯罪深惡痛絕，國民黨團聽到了大家的訴求，因此本會期通過了「打詐四法」，其中包含《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《刑事訴訟法》增加「科技偵察」專章、《通訊保障及監察法》(通保法) ，過程中雖然遇到了不少的阻擋，修法過程也不是一帆風順，但為了守護國人的權益，他們終究是挺過來了。

針對這次修法，傅崐萁進一步說明，《詐欺犯罪危害防制條例》打詐專法通過，業者協助防詐入法、加重犯罪刑責、提高假釋門檻，犯罪者必須付出代價。高額詐騙最重坐牢12年、最高罰款3億元。《洗錢防制法》將NFT納入虛擬資產範疇，未來於法有據，有法可依。《刑事訴訟法》納入「科技偵察」專章，將偵查不公開規則入法，讓檢調犯罪偵查能力跟上時代。《通訊保障及監察法》增訂電信業者保存通訊紀錄供調取，共同打擊網路不法活動。

傅崐萁說，期盼有朝一日，詐騙犯罪能從台灣徹底消失，讓台灣擺脫「詐騙之島」的惡名，國民黨團透過修法給足政府及執法機關足夠的武器，希望政府能聽到人民的呼聲，苦民所苦、打擊詐騙。

ET快訊
睡前開冷氣按「3按鍵」　台電：省電6％
快訊／一路尾隨「打女大生屁股」　30歲騎士到案了
台南工廠炸出蕈狀雲！　6區注意空汙
恐怖瞬間曝！台南壓克力工廠屋頂被炸飛　烈焰竄噴
快訊／台積電財報出爐！　大幅超出市場預期
幼兒園狼師是「高材生」　拿20萬獎學金！領獎照曝光
才接蘿拉職位！　耶嫩突發「不自殺聲明」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

擴大國際攬才　國發會要吸納work from home「數位牧民」來台

王世堅點名她選北市長！　吳思瑤：太超前部署了

楊文科護竹北天坑、涉貪2.5億遭訴　時力：竹縣府上下早淪建商門神

川普要收保護費！柯文哲酸：我們幫美國守在第一島鏈　還要付錢？

引導保險業回台投資　國發會：盼用3.27兆創造10兆效益

臨時會綠主張人事同意權優先　批藍想談選罷法「恐加劇社會衝突」

川普要收保護費！柯志恩稱助台美關係　「談好條件價格明確化」

經濟發展委員會3決議　卓榮泰：引進3到4兆資金投資重大產業

詐騙案5年內成長600%　傅崐萁：「打詐4法」洗刷詐騙之島污名

「新竹雙長」都涉貪！縣長起訴、市長下周宣判　高虹安心情曝

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

【晚ㄤ～】睡前要有個儀式感得狗勾????

擴大國際攬才　國發會要吸納work from home「數位牧民」來台

王世堅點名她選北市長！　吳思瑤：太超前部署了

楊文科護竹北天坑、涉貪2.5億遭訴　時力：竹縣府上下早淪建商門神

川普要收保護費！柯文哲酸：我們幫美國守在第一島鏈　還要付錢？

引導保險業回台投資　國發會：盼用3.27兆創造10兆效益

臨時會綠主張人事同意權優先　批藍想談選罷法「恐加劇社會衝突」

川普要收保護費！柯志恩稱助台美關係　「談好條件價格明確化」

經濟發展委員會3決議　卓榮泰：引進3到4兆資金投資重大產業

詐騙案5年內成長600%　傅崐萁：「打詐4法」洗刷詐騙之島污名

「新竹雙長」都涉貪！縣長起訴、市長下周宣判　高虹安心情曝

24歲網紅吃播主猝死！驗屍報告「死狀悽慘」：腹部變形胃塞滿食物

擴大國際攬才　國發會要吸納work from home「數位牧民」來台

台積電釋超強財測「Q3毛利率上看55.5％」　重申全年強勁成長

王世堅點名她選北市長！　吳思瑤：太超前部署了

「王昱文」偽造社家署感謝狀行騙　衛福部已報警：小心受騙

楊文科護竹北天坑、涉貪2.5億遭訴　時力：竹縣府上下早淪建商門神

潮流至尊Supreme被賣了！　母公司以489億出售給眼鏡集團

邊佑錫保鑣爭議「南韓國會出面關注」！機場社長不忍了：沒遇過這種事

破億戀愛神曲《Nothing》爆紅！　R＆B才子Bruno Major 9月登台開唱

才慶祝99歲生日！大馬前首相馬哈迪「咳嗽不止」住院　今年已第2次

政治熱門新聞

川普1政見大傷台灣　郭正亮曝原因

川普要台灣交保護費掀美跨黨派議員議論　他：背叛台灣！賣給中共

快訊／2024大選政治獻金曝　賴清德5億、柯文哲3億4、侯友宜1億9

台電狂虧因8成火力發電　監院檢討

快訊／楊文科涉貪遭起訴　朱立倫力挺：絕無收賄

教育局稱狼師案「萬一小孩講錯是不是誣告？」　議員氣炸：在供蝦毀？

「新竹雙長」都涉貪　高虹安心情曝

川普說重話「台灣應該付保護費」　童子賢更擔心另一件事

國民黨智庫再裁員：兼顧組織精簡及彈性化需求

鄭文燦後下個是他？柯文哲喊很怪

陸委會：聯絡大進滿家屬　是為協助送藥

基隆市時尚候車亭超吸睛！市民狂打卡　民眾黨雙北議員也來朝聖

川普要收保護費！　口譯哥揭「台美兩大問題」：只有民進黨能處理

快訊／楊文科涉圖利建商　國民黨：相信清白、盼司法公正

更多熱門

相關新聞

73歲翁被騙4500萬　林口警開3槍抓詐團

73歲翁被騙4500萬　林口警開3槍抓詐團

新北市林口傳槍響！73歲許姓老翁自5月起被詐騙集團騙走4500萬元積蓄，今日（18日）上午林口警分局展開誘捕行動，成功逮捕前來面交的詐騙車手呂姓男子，警方正準備逮捕負責監控的丁姓嫌犯時，丁嫌竟瘋狂駕車逃逸。文林派出所所長鄭文傑立即展開追捕，當丁嫌衝撞民眾車輛與警車時，鄭所長果斷對空連開3槍，最終迫使丁嫌乖乖下車投降。

年輕女投資挨詐面交20萬　18歲車手搭高鐵前落網

年輕女投資挨詐面交20萬　18歲車手搭高鐵前落網

網戀女兵退伍被刁難？他1動作救了自己

網戀女兵退伍被刁難？他1動作救了自己

工程師履歷遭詐團看上　幫架設假網站騙千萬

工程師履歷遭詐團看上　幫架設假網站騙千萬

穿軍服騙議員買地A200萬　土地掮客再來1次

穿軍服騙議員買地A200萬　土地掮客再來1次

關鍵字：

詐騙傅崐萁打詐4法

讀者迴響

熱門新聞

可不可女店員驚爆轉戰抖音！喊話飲料商找她代言

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

情侶沙灘活春宮　少年倒水滅火眾人挺爆

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

屁孩躺超商冰櫃「面露安詳」影片曝！　網友炸鍋

快訊／重機今晨對撞大貨車　騎士「右腳分離」當場不治

川普對台灣不滿　矢板明夫直指「與郭台銘有關」

陸美女行員出狂睡同事！向丈夫懺悔：欲求不滿

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面