詐騙案5年內成長600%　傅崐萁：「打詐4法」洗刷詐騙之島污名

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

「打詐4法」日前在立法院全數三讀通過，國民黨總召傅崐萁指出，台灣短短5年，詐騙犯罪案件的成長率高達600%，台灣已經成為名符其實的詐騙之島，現在修法後，他們向詐騙集團宣戰，洗刷詐騙之島污名，讓台灣人民免受詐騙之苦。

傅崐萁表示，每周都能在電視新聞看到關於詐騙的社會事件，顯示過去幾年來詐騙集團橫行台灣，不僅手法推陳出新，從事詐騙犯罪的歹人更是化零為整，導致詐騙犯罪企業化、集團化、規模巨大化，更是有抓不完的車手，讓人民心寒不已。

傅崐萁說，執政黨反覆強調要打擊詐騙守護人民的荷包，結果越打越詐，無論是成立所謂的「打詐國家隊」，還是花200億成立數位發展部，全都不見成效。數據會說話，過去五年來電信詐欺案件暴增，2019年3萬4947件、2020年5萬239件、2021年8萬5279件、2022年16萬801件、2023年22萬9711件。

傅崐萁提到，國人對詐騙犯罪深惡痛絕，國民黨團聽到了大家的訴求，因此本會期通過了「打詐四法」，其中包含《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《刑事訴訟法》增加「科技偵察」專章、《通訊保障及監察法》(通保法) ，過程中雖然遇到了不少的阻擋，修法過程也不是一帆風順，但為了守護國人的權益，他們終究是挺過來了。

針對這次修法，傅崐萁進一步說明，《詐欺犯罪危害防制條例》打詐專法通過，業者協助防詐入法、加重犯罪刑責、提高假釋門檻，犯罪者必須付出代價。高額詐騙最重坐牢12年、最高罰款3億元。《洗錢防制法》將NFT納入虛擬資產範疇，未來於法有據，有法可依。《刑事訴訟法》納入「科技偵察」專章，將偵查不公開規則入法，讓檢調犯罪偵查能力跟上時代。《通訊保障及監察法》增訂電信業者保存通訊紀錄供調取，共同打擊網路不法活動。

傅崐萁說，期盼有朝一日，詐騙犯罪能從台灣徹底消失，讓台灣擺脫「詐騙之島」的惡名，國民黨團透過修法給足政府及執法機關足夠的武器，希望政府能聽到人民的呼聲，苦民所苦、打擊詐騙。