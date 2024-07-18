　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

錢都沒了！年輕女投資挨詐面交20萬　18歲車手搭高鐵前落網

記者唐詠絮／彰化報導

南投1名年輕女子投資股票20萬元，與一名男孩面交款項後，才驚覺落入詐騙集團陷阱，得知他將搭高鐵，立即報警，警方依據特徵立即前往高鐵站，就在要上車前一秒將人逮捕，赫見該名任姓車手才剛滿18歲，並在其身上搜出證件及收據，也坦承是他取款，錢已全繳回上手，警詢依涉詐欺罪嫌移送地檢偵辦。

▲田中警方在彰化高鐵站逮車手。（圖／警方提供）

▲田中警方在彰化高鐵站逮車手。（圖／警方提供，以下同）

▲田中警方在彰化高鐵站逮車手。（圖／警方提供）

▲田中警方在彰化高鐵站逮18歲車手。

田中派出所於日前接獲情資，表示有疑似詐騙車手至彰化高鐵站搭車，警方依照女子所提供特徵，背著背包、身穿白色襯衫黑色長褲，實習生傅政傑偕同員警到高鐵北上月台，在發車前順利逮捕任姓車手，他也承認到南投面交取款，但現金20萬元卻不在身上，原來他從南投取款後再搭小黃到台中，先繳收回的錢，再搭車到彰化高鐵返回台北。

▲田中警方在彰化高鐵站逮車手。（圖／警方提供）

▲田中派出所員警及實習生傅政傑(左)。（圖／警方提供）

傅政傑爸爸是國道警察，對警察工作懷抱憧憬與熱情，追隨其腳步從警，於2023年考取一般警察四等特考及格，並於今年暑假分發田中分局實習，此次與員警一起前往逮捕車手，傅父也期許應多加歷練，保護人民財產安全。

田中分局分局長簡龍宏表示，目前國內詐欺犯罪氾濫，請勿輕易相信網路或社群軟體上任何投資可輕鬆獲利之資訊，這些極有可能是詐騙集團所使用的假投資詐騙手段，一不小心可能就會使大半輩子的積蓄付諸流水，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問。

ET快訊
美情侶沙灘「肉身交疊」活春宮　遭少年倒水滅火
裴洛西出手！　告知拜登「你選不贏川普」
快訊／萊爾富「冰櫃屁孩」慘了　警鎖定涉案人
643萬「All in台積電」買在1075元！　他帳面賠慘：
國道內線開96公里！　苦主「龜速」挨罰3000傻眼
海軍艦長強壓女下屬床上脫衣　她求：會懷孕
LIVE／可不可女店員傳轉戰抖音　屁孩闖萊爾富冰櫃「躺屍」
快訊／2024大選政治獻金曝　賴清德5億、柯文哲3億4、侯友
川普討保護費掀跨黨派議員議論！　他轟：背叛台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／萊爾富「冰櫃屁孩」慘了　警鎖定涉案人將依毀損罪送辦

開國道內線時速僅96公里　「龜速」挨罰3000！苦主好意外

翻行李趁機行竊！　每次都坐被害人旁邊...「空中大盜」露餡被逮

海軍艦長拉女下屬進旅館「強壓床上性侵未遂」　遭撤職+判4年半

錢都沒了！年輕女投資挨詐面交20萬　18歲車手搭高鐵前落網

外遇夫失聯25年「分遺產才回來」　妻心寒放生了

94歲老兵訪老戰友未果流落街頭　熱心警聯繫退輔會助解難

CP值超低！取款一次僅賺1千元　51歲男當詐團車手超商被逮

載女友夜遊出事！23歲男開Golf跑山狂飆撞石墩　害她鎖骨斷了

快訊／新北三芝淺水灣鐵皮倉庫火警！黑煙狂竄　警消急撲滅

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

入住10天一家三口悲離！試管嬰窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

快訊／萊爾富「冰櫃屁孩」慘了　警鎖定涉案人將依毀損罪送辦

開國道內線時速僅96公里　「龜速」挨罰3000！苦主好意外

翻行李趁機行竊！　每次都坐被害人旁邊...「空中大盜」露餡被逮

海軍艦長拉女下屬進旅館「強壓床上性侵未遂」　遭撤職+判4年半

錢都沒了！年輕女投資挨詐面交20萬　18歲車手搭高鐵前落網

外遇夫失聯25年「分遺產才回來」　妻心寒放生了

94歲老兵訪老戰友未果流落街頭　熱心警聯繫退輔會助解難

CP值超低！取款一次僅賺1千元　51歲男當詐團車手超商被逮

載女友夜遊出事！23歲男開Golf跑山狂飆撞石墩　害她鎖骨斷了

快訊／新北三芝淺水灣鐵皮倉庫火警！黑煙狂竄　警消急撲滅

川普說重話「台灣應該付保護費」　童子賢更擔心另一件事

班機剛起飛3分鐘！廁所門突被甩脫倒下　空姐「單手接住」神救援

影／賴清德親揹小鼓體驗打擊　歡迎沖繩立西原高校行進樂隊來台

新北國王征戰TPBL的後場利器　李愷諺宣告延長合約3年

iPhone「電量狂掉」可能被駭了！　3C達人曝6處快檢查

比起警察更怕女友！男不想讓她知道「手機密碼」　寧願跳海畫面曝

極限暴雨遇惡鄰！北韓深夜「偷偷」開水壩洩洪　南韓控：沒事前告知

「搭郵輪遲到」被丟包！美一家9口受困阿拉斯加　還要罰28萬

富邦產險「電動車專屬保險」9月上路　電池自燃、充電風險有保障

回鍋富邦勇士　林郅為晉升「勇士新3老」成員

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

快訊／重機今晨對撞大貨車　騎士「右腳分離」當場不治

桃園女遭無套性侵懷孕！渣男還逼她墮胎

獨／敗光亡父千萬遺產　錦新大樓啃老兒離譜行徑曝

新北警詐加班費！　認罪了

特斯拉天坑社區「裂縫加大」　現況曝光

國3台南東山服務區深夜車禍　轎車自撞護欄1死1傷

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

屁孩躺萊爾富冰櫃地點曝　衛生局和警方都出手了

快訊／鄭文燦子弟兵被聲押！　桃議員張肇良涉違建關說

更多熱門

相關新聞

老兵訪老戰友流落街頭　警熱心聯繫退輔會助解難

老兵訪老戰友流落街頭　警熱心聯繫退輔會助解難

一名94歲的退伍老兵在街頭留返，熱心民眾上前關切得知老兵在台無親人，9年前到咱國老家探親，最近聯絡不上老戰友返台後發現戰友已離世2個月，但身上盤纏已所剩無幾不知所措，所幸熱心居民發現向警方求援，員警至現場得知老兵困境後聯繫退輔會人員才解決困難。

即／林口槍響！2車手拒檢衝撞逃逸

即／林口槍響！2車手拒檢衝撞逃逸

台積電跌破千元　他急問「適合進場撿便宜？」

台積電跌破千元　他急問「適合進場撿便宜？」

錦新大樓啃老兒怨母不分遺產　惹事喊媽媽「要像大人」

錦新大樓啃老兒怨母不分遺產　惹事喊媽媽「要像大人」

伸港民宅火警2大4小受困陽台　消防架梯救人　

伸港民宅火警2大4小受困陽台　消防架梯救人　

關鍵字：

彰化車手彰化高鐵南投詐騙投資影音

讀者迴響

熱門新聞

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

可不可女店員驚爆轉戰抖音！喊話飲料商找她代言

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

屁孩躺超商冰櫃「面露安詳」影片曝！　網友炸鍋

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

快訊／重機今晨對撞大貨車　騎士「右腳分離」當場不治

陸美女行員出狂睡同事！向丈夫懺悔：欲求不滿

四川百貨大火6人罹難！他留遺言：幫我照顧家裡

高雄將大停水！影響4萬戶

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面