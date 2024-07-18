錢都沒了！年輕女投資挨詐面交20萬　18歲車手搭高鐵前落網

記者唐詠絮／彰化報導

南投1名年輕女子投資股票20萬元，與一名男孩面交款項後，才驚覺落入詐騙集團陷阱，得知他將搭高鐵，立即報警，警方依據特徵立即前往高鐵站，就在要上車前一秒將人逮捕，赫見該名任姓車手才剛滿18歲，並在其身上搜出證件及收據，也坦承是他取款，錢已全繳回上手，警詢依涉詐欺罪嫌移送地檢偵辦。

▲田中警方在彰化高鐵站逮車手。（圖／警方提供，以下同）

▲田中警方在彰化高鐵站逮18歲車手。

田中派出所於日前接獲情資，表示有疑似詐騙車手至彰化高鐵站搭車，警方依照女子所提供特徵，背著背包、身穿白色襯衫黑色長褲，實習生傅政傑偕同員警到高鐵北上月台，在發車前順利逮捕任姓車手，他也承認到南投面交取款，但現金20萬元卻不在身上，原來他從南投取款後再搭小黃到台中，先繳收回的錢，再搭車到彰化高鐵返回台北。

▲田中派出所員警及實習生傅政傑(左)。（圖／警方提供）

傅政傑爸爸是國道警察，對警察工作懷抱憧憬與熱情，追隨其腳步從警，於2023年考取一般警察四等特考及格，並於今年暑假分發田中分局實習，此次與員警一起前往逮捕車手，傅父也期許應多加歷練，保護人民財產安全。

田中分局分局長簡龍宏表示，目前國內詐欺犯罪氾濫，請勿輕易相信網路或社群軟體上任何投資可輕鬆獲利之資訊，這些極有可能是詐騙集團所使用的假投資詐騙手段，一不小心可能就會使大半輩子的積蓄付諸流水，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問。