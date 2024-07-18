事業廢污水定檢暨水污染防治費申報7／31截止　未申報最高罰300萬

▲事業廢污水定檢申報暨水污染防治費申報作業7/31截止。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

今年上半年水污染列管事業及污水下水道系統廢(污)水定檢申報、水污染防治費申報，已於7月1日起開始申報，期限至7月31日，為期1個月，臺東縣環境保護局提醒業者應於期限內完成申報繳費，以免逾期受罰。

臺東縣政府表示，為響應聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「潔淨水資源」，並確保水污染防治法所列管的事業，反映實際廢水水質特性，提醒水污染列管事業負有每半年一次的申報義務，申報內容包含每月廢水水質及水量、污泥產生量、使用原物料量等操作紀錄，務必誠實申報，如造假數據等不實申報，除會有罰鍰外嚴重者恐觸及刑法，切勿以身試法。

臺東縣環保局則指出，依據水污染防治措施及檢測申報管理辦理第93條規定，事業或污水下水道系統應於每年7月底前申報前當年度1月至6月資料，水污染列管事業及污水下水道系統廢(污)水定檢申報，若未在期限內申報的列管事業，可依水污染防治法第56條規定可處6,000元以上300萬元以下罰鍰，屆期未申報或申報不完全者，按次處罰。

業者若對於事業廢污水定期檢測申報操作有疑問，可至環境保護許可管理資訊系統(簡稱EMS，https://ems.moenv.gov.tw/)網站連結下載操作說明簡報(EMS→水污系統→服務→檔案下載)。

環保局進一步提到，縣內2座水資源回收中心已開始營運使用，並逐步執行接管工程，若水污染列管事業已完成接管，可向臺東縣環境保護局申請水污費停徵結算並辦理解除列管。

環保局提醒，如申報有廢水排放的業者，除完成以上申報義務外，應另於「事業及污水下水道系統水污染防治費申報暨查詢系統」(https://wpcf.moenv.gov.tw/)填具水污染防治費申報書及列印繳款單，完成申報繳納作業，未於期限內繳納費用者，依水污染防治法第44條相關規定除加計利息予以徵收外，可處新臺幣6,000元以上30萬元以下罰鍰，且仍須補申報，呼籲業者按時申報以免受罰。