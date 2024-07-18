屏縣警+工讀生製拍降毒除詐出巡短片 過程搞笑超吸睛

▲屏警與工讀生製拍降毒除詐出巡短片 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局因應暑假及落實貫徹行政院反毒與反詐策略，特與屏東縣政府召募的暑期工讀生合作，用逗趣詼諧的角度製拍「刑警出巡/愛緊覺醒-吸毒篇及歹路毋通走-車手篇」2部防毒反詐短影片，藉以提醒社會新鮮人、打工學子及家長們注意自我防護，不要受毒品與金錢誘惑而誤入歧途，害人又害己。

警方表示，「依托咪酯」屬於管制用藥，是一種中樞神經的鎮定劑，為醫師於臨床醫療用途中使用的短效麻醉劑，時下年輕人為追求刺激或受販毒集團誘惑或不知情而誤用含有「依託咪酯(俗稱喪屍毒品)」電子菸，會出現情緒異常波動，引發精神恍惚，身體會如同喪屍般顫抖、僵直、肢體協調變弱，甚至造成永久性神經損壞等症狀，因此也被稱為「殭屍毒品」，法務部已於113年6月召開之毒品審議委員會中決議列為第三級毒品管制，將待正式公告後施行。

另詐騙集團看準年輕人缺乏社會經驗，會用金錢與話術雙重誘惑，誘騙求職者提供個人金融帳戶與提款卡及密碼，充作詐騙人頭戶，或以代收公司工程款可賺高額傭(獎)金等理由，要求打工者去提領不明款項，致淪為詐騙車手，充當「人頭戶及車手」，不但要負擔刑事責任外還要支付鉅額的詐騙被害者民事求償，也是最容易被警方查緝到案的危險工作。

縣警局長戴台㨗表示，在電子煙中加入依托咪酯，會造成永久性神經損壞，過量使用恐會有生命危險，近期媒體報導已發生多起施用含有依托咪酯的電子煙發生交通事故等脫序案件，呼籲年輕人不要任意嚐試任何來路不明的菸品，面對誘惑要勇敢說「不」，避免染上毒癮甚或淪為毒犯利用的工具，別讓好奇心葬送一生的青春；在求職、打工時，如未上工前即要求提供個人銀行帳戶、提款卡、密碼或工作內容為「提(取)領款」、「領取包裹」或是「提供帳戶幫公司節稅可分紅」都是詐騙，千萬不要輕信而自陷囹圄，還要連帶賠償巨額金錢，如有任何疑問或需警方協助事項，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。