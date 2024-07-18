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林口警開3槍原因曝！73歲翁被騙4500萬　詐團駕車拒捕前後衝撞

記者戴上容／新北報導

新北市林口傳槍響！73歲許姓老翁自5月起被詐騙集團騙走4500萬元積蓄，今日（18日）上午林口警分局展開誘捕行動，成功逮捕前來面交的詐騙車手呂姓男子，警方正準備逮捕負責監控的丁姓嫌犯時，丁嫌竟瘋狂駕車逃逸。文林派出所所長鄭文傑立即展開追捕，當丁嫌衝撞民眾車輛與警車時，鄭姓所長果斷對空連開3槍，最終迫使丁嫌乖乖下車投降。

▲▼ 警逮兇嫌 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 林口警察逮捕詐騙車手，對空鳴3槍 。（圖／記者戴上容翻攝）

這起事間源於73歲許姓老翁今年5月起遭詐騙集團多次欺騙，他一共面交6次，損失高達4500萬元。林口分局接獲報案後展開誘捕計劃，引導許翁與詐騙集團周旋，佯稱願意再面交300萬元誘捕。今日上午，41歲呂姓詐騙車手前來面交時，落入法網被警方當場逮捕。

▲▼ 林口警察逮捕詐騙車手，對空鳴槍 。（圖／記者戴上容翻攝）

同一時間，文林派出所所長鄭文傑發現18歲丁姓男子駕駛的轎車形跡可疑，不斷在文化二路一段徘徊，懷疑他是詐騙集團的監控手於是尾隨其後，並在忠孝路與公園路口攔停車輛。然而，丁嫌車輛竟拒檢加速逃逸！

警方一路尾隨至八德路與文化二路一段路口，丁嫌受困於車陣中，竟瘋狂衝撞前後車輛，場面一度失控。為防波及無辜，員警果斷下車，對空連開三槍，震撼全場，迫使丁嫌投降。

警方在兩嫌身上查獲300萬元誘捕餌鈔、偽造工作證、印章及印泥、工作機2台、詐騙合約等證物。兩人訊後將依妨害公務、詐欺罪及洗錢防制法移送法辦。

▲▼ 林口警察逮捕詐騙車手，對空鳴槍 。（圖／記者戴上容翻攝）

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