數乙明年納入分科測驗　大考中心公布2份參考試卷

▲數學乙從114學年起納入分科測驗考科，大考中心今天公布兩份參考試卷，考題結合生活情境。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年度起，「數學乙」將納入分科測驗考科。大考中心今（18日）在網站公告兩份不同題型配置的參考試卷，試題包括「整卷試題、答題卷、參考答案、試題解析」等，試題內容取材多元，也結合生活情境，包括某生如何在5天內安排「牛肉麵、大滷麵、咖哩飯及排骨飯」作為午餐，以及某傳染病以每隔16天感染人數增加10倍方式成長，要考生算出每隔2天人數會增加多少倍。

大考中心今天表示，根據招聯會公告的大學多元入學方案，從111學年度起，分科測驗數學考科僅考數學甲，而從114學年度起，除數甲外，新增數學乙考科。

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為進一步讓各界了解數學乙考科整份試卷可能樣貌，大考中心以目前分科測驗數學試卷架構，編制不同題型配置兩份試卷，今天在大考中心公布數學乙考科參考試卷，公告內容包括：整卷試題、答題卷、參考答案、試題解析。

大考中心表示，數乙參考試卷架構分為兩部分，第一部分為選擇（填）題型，第二部分為混合題型。為使教學現場了解組卷時或有不同題卷樣貌與分數配置，數乙公布參考試卷兩卷，卷一第一部分約占75%，第二部分約占25%；卷二第一部分約占72%，第二部分約占28%，兩卷試卷的滿分都是100分。但上述題型與配分比例在未來正式考試時，可能因組卷必要而有微調。

▲大考中心今天公布數學乙參考試卷，考題包括傳染病的傳播速度等生活考題。（圖／記者許敏溶翻攝）

根據大考中心公布參考試卷，內容取材多元，也結合生活情境，例如卷一的13至15題組，描述某傳染病的總感染人數以指數形式成長，若傳染以每隔16天感染人數增加10倍方式成長，要考生算出每隔2天會增加多少倍；卷二第6題是某甲想要安排周一到周五的午餐計畫，共有「牛肉麵、大滷麵、咖哩飯及排骨飯」可選擇，詢問考生在5天內可以有幾種不同的午餐計畫。

大考中心指出，在完成參考試卷初稿後，除了進行研究用測試以了解學生的作答情形，也辦理小型諮詢會議與全國分區諮詢會議，邀請大學教授與高中教師提供意見，經過統整各方意見後，才會完成校對與定稿。而目前公布參考試卷，雖追求最高品質，但仍可能存在須調整精進之處，歡迎各界提供指正與建議。