快訊／公民科解答出爐　補教師：考完「一片哀嚎」根本在整學生





▲全教會提供公民與社會試題即時分析。（圖／全教會提供）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學分科測驗今（13日）結束，最後一節考公民與社會，得勝者文教提供公民與社會科試題參考解答，補教老師分析，今年考題讓考生一片哀嚎，「根本是在整學生」。預估今年5標（頂前均後底）為「51、46、40、33、28」分，其中頂標、底標跟去年一樣，前標、均標則比去年再降1級分。

補教公民老師張雪雲指出，今年考生考完公民科「一片哀嚎」，去年題目已經夠難了，今年更難，「不知道出題老師的用意在哪裡，這樣整學生有意義嗎？」她批評，今年很多考題很難從閱讀判斷答案在哪裡以及表達重點是什麼，就連補教老師解題，第一題就卡關。

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張雪雪進一步表示，考題已經無關知識性，感覺命題老師在秀題目、秀觀點，呼籲回歸課本知識架構，別讓學生越考越徬徨。她也直言，今年公民科應該試所有分科測驗最具爭議的科目。

全國教師會公民科解題團隊分析，試題難易度與去年相似，答題關鍵不強調知識記憶，而是需要長期培養的思辨能力。許多考題聚焦於處境不利群體在社會立法與政策施行後所受影響，例如身心障礙者、性別平等、移工與勞動權利，與醫療專業科系所在乎的人文關懷相呼應。

全國高中教育產業工會公民科解題老師指出，題目為中間偏難，題組題較多，佔整份試卷近3/4比例。其中混合題需具備高層次分析能力與耐心，例如第42-43題中國威脅與地緣政治議題，須經不同圖表的轉化與解讀並分析才可作答。此外，第28-31題組，探討助產士行業的興衰、第38-39題組，以牽罟的傳統漁法探討社會救助體系，要考生思考傳統行業的現代意義。

▼得勝者文教提供公民科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同。）