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快訊／分科測驗230級分上台大！專家估落點　醫牙系門檻264級分

▲補教升學輔導專家分析分科測驗落點。（圖／記者楊惠琪攝）

▲得勝者文教升學輔導專家進行分科測驗落點分析。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學分科測驗今（13日）落幕，成績將於7月29日揭曉，升學輔導專家分析，因今年數甲、化學比去年簡單、5標大幅提高，將帶動採計的校系門檻大躍進，會比去年大增5至13級分，預估台大門檻約為230級分，清交成門檻約215級分，「中字輩」大學210級分；台大醫學系則要289級分、醫學系自費與公費門檻則落在268與264級分。此外，在黃仁勳效應下，各校電機、資工系錄取分數也會上揚。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，今年分科測驗報名人數與去年相當，建議考生參考人數相近的去年數據，不要採用111年的級分數據，以免失準。他指出，今年受數甲、化學難度下降影響，有採計這兩科的校系門檻均會大幅提高，因成績的放大通常會呈現常態分布，最頂尖到次頂尖相差的分數會被放大，預估自然組頂尖考生級分可能會提高到7級分以上。

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藍天予指出，根據今年數甲和化學的難度降低分析，推估今年台大醫學系門檻要289級分，比去年提高6級分、陽明醫學系285級分，比去年提高7級分。他進一步分析，去年兩校醫學系總級分差距為5級分，今年則要考量學測時陽明醫學系滿招，分科沒有回流名額，所以今年陽明醫學系的總級分會更接近台大醫學系，預估兩校系差距將拉近為4級分。

藍天予說，數甲和化學變簡單也影響到醫牙的錄取預估門檻，預估醫牙系自費與公費門檻分別是268與264級分，均比去年大增10級分；台大電機系預估230級分，比去年提高5級分；而台大門檻則落在230級分，比去年大增12級分。成大、清大、交大門檻為215級分，中字輩門檻210 級分，均比去年大增13級分；老牌私校的熱門校系，如中原電機系、長庚資工系分別是160、159級分，都比去年提高10級分。

至於一類組部分，藍天予說，雖然今年歷史、地理、公民與社會考題整體比去年難，但對高分群考生來說，影響應該不大，預估不採計數甲的社會組校系，錄取門檻會跟去年差不多，像是台大經濟系會維持去年255.5級分、台大法律系財法組295級分。

得勝者文教升學輔導顧問許致昇表示，在AI教父黃仁勳的加持下，也將帶動電機、資工等相關科系的錄取分數，尤其去年「中字輩電機系」的分數，已經和台成清交「非電資科系」相近，今年在AI產業帶動下，錄取分數勢必會持續上揚。

許致昇建議考生，這兩天就要趕快對答案，預估自己各科的級分，以去年分科測驗數據做參考；接著研究各校系去年錄取級分門檻，排出心中最理想的順序，而在排序時，也要考量科系發展和未來職涯。他也提醒考生，今年各校門檻提高，志願選填格外重要，盡量把100個志願填好填滿，避免高分落榜。

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分科測驗校系門檻高考分數醫學系黃仁勳

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