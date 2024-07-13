「牽罟、限水」入題！公民科中間偏難　高中師：考題關注弱勢族群

▲分科測驗公民科題目，除結合時事外，也特別關注社會上弱勢族群。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（13日）進入第二天，最後一節考公民，今年包括疫情影響、國際移工、牽罟等都入題。台北市公民科教師群表示，今年公民科題目選擇較以往多元，圖表數據判讀題也比去年多，較少接觸多元題材學生反而較吃虧，試卷為「中間偏難」。入闈的試考生表示，今年公民科融合日常經驗，貼近考生生活，試卷可視為紛亂社會中的理性縮影，更探討當今婦產科人力吃緊問題。

根據大考中心統計，公民科共有2萬1151人報考，1552人缺考，缺考率7.34%，比去年增加0.89%。

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台北市公民科教師群表示，題目選擇較以往多元，增加過往少見的創新題材，圖表數據判讀題也比去年多，考生不僅需要熟悉課綱學習內容，還要著重對各種生活議題的觀察，考生得要統整各項資訊並進行邏輯推理，才能準確作答，題材多元對於較少接觸學生反而比較吃虧。整體而言，試卷為「中間偏難」。

入闈協助審題的高中教師指出，今年公民科取材結合時事，並關注多樣社會議題，對社會處境不利群體權益保障特別關注，像是第1、4題涉及身心障礙者，第16、17題關心各國老年犯罪現象，25至27題為進入世貿組織對農民影響，32至35題關心國際移工歧視問題，不僅將試題內容與時事及生活事例密切連結，並兼顧個人、社會、國家與國際等不同層次問題。整份試卷為「中間偏易」。

入闈協助審題的試考生表示，今年公民科考題靈活、題型多元，試題融合日常經驗，貼近考生生活，像是第3、8題以校園議題作為背景，引導考生運用所學解決問題；第28至31題組，以某國助產士職業歷史，延伸到當今婦產科人力吃緊問題。整份試題可視為紛亂社會中理性的縮影，涉及身心障礙、族群、勞工、性別與國際移工等社會議題，也期待考生去關注周遭並解決社會議題。