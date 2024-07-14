快訊／分科測驗「歷史、地理、公民」官方解答公布　7／29寄成績單

▲大考中心公布分科測驗第二天考科歷史、地理、公民與社會的參考答案。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

大考中心今（14日）上網公布分科測驗第2天考科的官方參考答案，包含歷史、地理、公民與社會，提供考生參考。大考中心表示，若對公布試題或參考答案有意見者，可在下周三（17日）前提出，預計7月29日寄發成績單，並公布各科5標。

大考中心指出，對公布的試題或參考答案有意見者，可至大考中心網站下載「試題或參考答案反映意見表」，填妥對試題或參考答案之具體意見（未敘明具體意見者不予處理），並在下周三（17 日）前，以限時掛號郵寄至大考中心「106032 臺北市大安區舟山路 237 號」，逾期不予受理（郵戳或其他等同有效的寄件憑證為憑）。

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根據大學考試分發委員會公布時程，各管道回流後總名額、最低登記標準、組合成績人數累計表，將在7月29日公布；繳交登記費時間為7月29日至8月4日中午12時；登記分發志願時間為8月1日至8月4日16時30分為止，放榜時8月15日，8月15日至8月19日開放申請複查分發結果，8月26日公告複查結果。





▲歷史科參考答案。（圖／大考中心提供）



▲地理科參考答案。（圖／大考中心提供）



▲公民與社會科參考答案。（圖／大考中心提供）