川普要台灣付保護費　王鴻薇示警「軍售恐續增」：全民買單？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國前總統川普日前接受美媒採訪時，質疑美國是否應保衛台灣，「台灣為我們（美國）做了什麼？」，更直言美國數十年來都為台灣提供保護，台灣還拿走所有晶片業務，因此應該付保護費給美國。國民黨立委王鴻薇今（17日）對此指出，川普政策一向是如此，對台灣、對德國、歐洲、韓國也是一樣，就是要直接收保護費，但此話是否代表已連年創新高的對台軍售數字未來可能還會再增加，而且是由全民買單？

川普近期接受《彭博》資深政治記者專訪，被問及台灣議題時，川普指出，美國保護台灣多年，卻被拿走所有晶片事業，如果要美國繼續保護台灣，台灣應該要付「保護費」；另外，對中國部分，川普認為要把對中關稅提升到60％到100％，其他所有國家調升進口關稅10％，反制各國進口太少美國商品。

被問到川普稱要和台灣收保護費，民進黨政府會不會不允許？因為他們只單押美國？王鴻薇認為，川普政策一向是如此，不只對台灣如此，事實上他對德國、歐洲、韓國也是一樣，就是要直接收保護費，所以這對於目前越來越緊張的兩岸關係，充滿非常多不確定因素。

王鴻薇指出，雖然現在美國還是希望能夠維持兩岸的一個現狀，也願意支持台灣，但是這也代表出，是不是未來我們要付出更高昂的代價，事實上現在對美軍購已經連年都在創新高，是不是代表未來要跟美國去買軍售也好，要不收保護費也好，是不是又是讓我們納稅人要付更多的錢。