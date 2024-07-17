暗殺案後第一次！拜登展開激烈攻勢：禁掉射川普的AR-15

▲拜登在川普遇襲後，首次展開了對共和黨的政治攻勢。（組圖／路透）

文／中央社

美國民主黨籍總統拜登今天恢復對川普遇襲後暫停的政治攻勢，試圖提振自己低迷的選情。

法新社報導，拜登再次呼籲美國選民讓選戰激情降溫，並尋求對川普造勢大會槍擊事件中使用的AR-15半自動步槍下達禁令。

但當拜登回到競選活動，並在美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）拉斯維加斯分會向重要的非裔選民發表演講時，他並沒有對耳朵受傷的川普有所保留。

拜登表示，川普的總統任期「對非裔美國人來說有如身處地獄」。

81歲的拜登猛烈抨擊共和黨籍對手川普在最近辯論中談到的「非裔工作」，引發全場一片歡呼聲。拜登在這場辯論表現不佳，導致他的競選陷入危機。

拜登說：「各位，我知道非裔工作是什麼，那就是美國副總統。」他指的是他的競選搭檔、美國第一位非裔女性副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

但他在演講開始時表示，他對川普在槍擊事件安然無恙表示「感激」，並希望繼續努力禁止槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）使用的半自動步槍。

拜登說：「和我一起，讓這些戰爭武器遠離美國街頭。槍手射擊川普時使用了AR-15…是時候禁止它們了。」

拜登重新將政治焦點集中在川普身上之際，部分民主黨人呼籲他退選的爭論在槍擊事件後一度沉寂，現在又重新引發討論。