讚韓國瑜耐心議事　朱立倫為傅崐萁抱不平：受盡綠營的抹紅抹黑

▲朱立倫肯定傅崐萁這會期辛苦了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

昨日為立院本會期最後一天，立院挑燈夜戰清倉法案，院長韓國瑜晚間近12時宣布散會，並指本會期總共通過了55個議案「交出不錯成績單」。國民黨主席朱立倫今（17日）主持中常會致詞時指出，過程中可以看到朝野辛勞，立法院長韓國瑜發揮他最大的耐心及智慧來協調，黨團總召傅崐萁及立法院重要負責幹部，在跟民進黨協商過程中受盡屈辱，各種攻擊抹黑、抹紅。

朱立倫指出，總統賴清德就任這2個月的台灣，鬥在野黨、兩岸、政敵，用攻擊代替防守，不斷地製造衝突，他要感謝最辛苦的立法院，在韓國瑜的帶領下，黨團總召、書記長及54位成員努力下，在最艱苦的環境下通過重要的改革及民生法案，除了國民黨團團結一致，也要謝謝民眾黨8席立委一起努力改革及重視民生法案。

朱立倫提到，開放團客到大陸旅遊，一方面可以促進國內產業，一方面讓國人方便，最重要的目的是降低兩岸敵對的惡意螺旋，但民進黨卻以意識形態處理，只會對抗、攻擊，這樣對台灣真的非常不好。

另外，對於美國正在進行的總統大選，朱立倫指出，上週六發生震驚全世界的美國前總統川普遭槍擊案，造成死傷，過程中大家都對於任何暴力行為完全不能容忍，全世界都在譴責暴力，都希望透過和平的方式、安定的手段來進行民主選舉，國民黨派出副秘書長江俊霆等5位代表，赴美參加共和黨全代會，並向共和黨朋友表達關心，也透過這次交流增進國民黨與相關朋友的台美關係。

朱立倫指出，下個月美國民主黨全國代表大會，將由組發會主委許宇甄、立委葛如鈞、邱若華，以及發言人楊智伃代表組團出席。