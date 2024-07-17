　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

川普要台灣付保護費　根本超划算？她嗨喊：為什麼不早說

記者邱晟軒／綜合報導

美國前總統川普在6月25日接受美國媒體採訪時，公開質疑美國是否應保衛台灣，並直言，「台灣為我們（美國）做了什麼？」他指出，美國數十年來一直在保護台灣，認為台灣應該付錢給美國作為回報。對於川普語出驚人要台灣付保護費，財經網美胡采蘋卻認為，台灣完全付得起，「要錢為什麼不早點說」。

胡采蘋今（17）日在臉書粉絲團發文表示，根據她的查詢，駐日美軍總共有5.5萬人，日本政府在五年間支付一兆日圓，相當於新台幣2100億元，除以五年，每年約420億元。她認為，這個數字台灣完全負擔得起，且台灣還購買了大量美式武器，可以供美軍使用。

▲▼ 美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲川普說重話，要求台灣付保護費。胡采蘋認為，台灣完全付得起。（圖／達志影像／美聯社）

「我不明白美國總統候選人為什麼到現在才開口，錢為什麼不早點說」，胡采蘋進一步指出，她已經在評估財務計畫，「我是有多積極，都在評估財務計畫了。我們家也可以接待美軍弟弟。」

川普日前在接受美國《彭博商業周刊》專訪時表示，「台灣確實100%奪取了我們（美國）的晶片事業，我們有多愚蠢？他們拿走了我們所有的晶片業務。他們非常富有。」他認為，台灣應該支付美國保護費。

接受川普採訪的《彭博商業周刊》記者南希庫克（Nancy Cook）引述川普的話：「台灣為我們做了什麼？我們多年來保護台灣，但他們卻偷走了我們的晶片事業。現在中國大陸這麼想併吞台灣，我不確定我們繼續保護下去還有什麼意義。」

ET快訊
快訊／16:53規模4.7地震　8縣市有感「最大震度4級」
快訊／發生地震！　預估震度3級
快訊／遭起訴求重刑　楊文科回應了
快訊／雨區擴大！12縣市大雨特報　大雷雨灌6地
快訊／楊文科涉圖利建商！　天坑豐邑喊冤：絕無偷工減料
台中酒店紅牌殺男友「水泥埋屍」　閨蜜自拍成鐵證
快訊／大雷雨轟2縣市　警戒1小時
快訊／台中女墜大排死亡　遺體漂3公里
快訊／火燒車！　駕駛座遺體已碳化
快訊／雨來了！10縣市大雨特報　下到入夜
快訊／女店員搞垮整間店！　可不可招牌拆掉了
竹科人上班都穿「這2牌」！他求問好在哪：都想買了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶女友家人去日本「導遊兼翻譯」！　他曝8天崩潰經歷：想分手

快訊／16:53花蓮近海規模4.7地震　8縣市有感「最大震度4級」

快訊／花蓮發生地震　宜花預估震度3級

震後受損嚴重！東華大學圖書館修復　預計年底全館開放

2024台中自行車嘉年華9月鳴槍　送限量品「再抽萬元單車」

市場驚見「小強關東煮」！衛生局查獲11缺失　攤商急停業改善

地震重創　太魯閣馬拉松確定今年停辦

快訊／雨區擴大「12縣市大雨特報」　大雷雨灌6地

可不可「口水加料」惹議　同業曝加盟篩選機制：2招維護門市品質

2024新北市河海音樂季來了　台鐵加開8列車、增停9班次

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

帶女友家人去日本「導遊兼翻譯」！　他曝8天崩潰經歷：想分手

快訊／16:53花蓮近海規模4.7地震　8縣市有感「最大震度4級」

快訊／花蓮發生地震　宜花預估震度3級

震後受損嚴重！東華大學圖書館修復　預計年底全館開放

2024台中自行車嘉年華9月鳴槍　送限量品「再抽萬元單車」

市場驚見「小強關東煮」！衛生局查獲11缺失　攤商急停業改善

地震重創　太魯閣馬拉松確定今年停辦

快訊／雨區擴大「12縣市大雨特報」　大雷雨灌6地

可不可「口水加料」惹議　同業曝加盟篩選機制：2招維護門市品質

2024新北市河海音樂季來了　台鐵加開8列車、增停9班次

孟加拉學生示威6死！　「暴力急遽升級」全國校園緊急停課

男團主唱單身N年　泡溫泉「遭富婆硬抱強吻」當場嚇呆

歐美擬取消電商貨免稅衝擊航空貨運　但攬貨業估有利正常貨物

「航海王」張濬安再出手！持股波若威逾8%　今漲停刷天價

萬泰物流供應鏈獲ISO 9001認證　品質管理系統再升級

貿協籌組「2024年印尼菲緬市場開發團 」　想搶東協商機快報名

偽造車牌問題　從治安上升到國安層次

陳美鳳攜帥哥遊青森！　縣長當副廚烤肉同歡「當場宣布好消息」

帶女友家人去日本「導遊兼翻譯」！　他曝8天崩潰經歷：想分手

快訊／16:53花蓮近海規模4.7地震　8縣市有感「最大震度4級」

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

生活熱門新聞

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

天赦日遇「關聖帝君聖誕」　錯過再等57年

救護車國道鳴笛被擋道！18歲癌末男撐不到家

可不可女店員新竹私校畢業　母校回應了

喝到口水可不可！受害者現身：我是什麼很賤的人嗎

捷運一幕「阿嬤暑假1打6」　畫面驚呆全場：是英雄

50%竹科人上班都穿這2牌　他愣：都想買了

具威脅！　下周成颱機率達70%

送五趾襪惡整好友　妹子一穿反上癮

「台灣在射程範圍」下周可能有颱風　模擬路徑曝

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

颱風可能下周生成！專家曝1模式路徑近台　氣象署：各國預報分歧大

更多熱門

相關新聞

川普要台灣付保護費　蔡正元批：掀開假面具哪有什麼台美友誼？

川普要台灣付保護費　蔡正元批：掀開假面具哪有什麼台美友誼？

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前談及台灣議題，認為台灣拿走美國晶片業務，若要美國提供保護，台灣就應該付出保護費。對此，前國民黨立委蔡正元今（17日）表示，過去常說台美是「價值同盟」，但現在川普掀開了「假面具」。他認為，原來總統賴清德說「自由要付出代價」，是付出金錢的意思，哪有「台美友誼」，ㄧ切都只是「金錢關係」。

專家憂AI威脅人類　微軟副總裁：不擔心發生「魔鬼終結者」狀況

專家憂AI威脅人類　微軟副總裁：不擔心發生「魔鬼終結者」狀況

開箱微軟美國總部！最美辦公室「樹屋」曝　台灣員工：福利很多

開箱微軟美國總部！最美辦公室「樹屋」曝　台灣員工：福利很多

川普遇襲後　拜登首度展開激烈攻勢

川普遇襲後　拜登首度展開激烈攻勢

付美保護費？黃國昌憂賴政府對策

付美保護費？黃國昌憂賴政府對策

關鍵字：

川普台灣保護費胡采蘋國際

讀者迴響

熱門新聞

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

領錢了！明起15項給付接力入帳　185萬人平均領1.87萬元

全球最罕見鯨魚沖上海灘　人類未見過活體

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

試管嬰入住10天窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

快訊／台南男女受困住處電梯3天

台南夫妻困自宅電梯3天！岳母驚聞「救命」嚇壞報警

天赦日遇「關聖帝君聖誕」　錯過再等57年

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面