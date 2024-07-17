川普要台灣付保護費　根本超划算？她嗨喊：為什麼不早說

記者邱晟軒／綜合報導

美國前總統川普在6月25日接受美國媒體採訪時，公開質疑美國是否應保衛台灣，並直言，「台灣為我們（美國）做了什麼？」他指出，美國數十年來一直在保護台灣，認為台灣應該付錢給美國作為回報。對於川普語出驚人要台灣付保護費，財經網美胡采蘋卻認為，台灣完全付得起，「要錢為什麼不早點說」。

胡采蘋今（17）日在臉書粉絲團發文表示，根據她的查詢，駐日美軍總共有5.5萬人，日本政府在五年間支付一兆日圓，相當於新台幣2100億元，除以五年，每年約420億元。她認為，這個數字台灣完全負擔得起，且台灣還購買了大量美式武器，可以供美軍使用。

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▲川普說重話，要求台灣付保護費。胡采蘋認為，台灣完全付得起。（圖／達志影像／美聯社）

「我不明白美國總統候選人為什麼到現在才開口，錢為什麼不早點說」，胡采蘋進一步指出，她已經在評估財務計畫，「我是有多積極，都在評估財務計畫了。我們家也可以接待美軍弟弟。」

川普日前在接受美國《彭博商業周刊》專訪時表示，「台灣確實100%奪取了我們（美國）的晶片事業，我們有多愚蠢？他們拿走了我們所有的晶片業務。他們非常富有。」他認為，台灣應該支付美國保護費。

接受川普採訪的《彭博商業周刊》記者南希庫克（Nancy Cook）引述川普的話：「台灣為我們做了什麼？我們多年來保護台灣，但他們卻偷走了我們的晶片事業。現在中國大陸這麼想併吞台灣，我不確定我們繼續保護下去還有什麼意義。」