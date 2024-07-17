川普指「台灣應給美保護費」　葉元之：民進黨政府準備好了嗎？

▲葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於美國前總統川普日前專訪時表示，台灣應該付錢給美國做為回報。對此，國民黨立委葉元之質疑，川普若再次執政，政府準備好應變了嗎？川普的做法就是現實主義原則，一切以美國國家利益至上、美國優先，要美國幫忙就要付保護費的說法並不讓人意外，反倒是民進黨政府應提前做好準備，因應川普一旦當選後的衝擊。

川普日前在接受美國《彭博商業周刊》專訪時表示，「台灣確實100%奪取了我們（美國）的晶片事業，我們有多愚蠢？他們拿走了我們所有的晶片業務。他們非常富有。」他認為，台灣應該支付美國保護費。

葉元之指出，說穿了，川普的做法就是現實主義原則，一切美國國家利益至上、美國優先，要美國幫忙就要付保護費的說法並不讓人意外，反倒是民進黨政府應提前做好準備，因應川普一旦當選後的衝擊。

葉元之說明，川普不僅態度冷淡，言下之意對台灣的護國神山、台積電也不太友善，政府不能輕忽川普上任後，對台灣核心產業可能的衝擊。例如川普可能提高進口關稅，因為他說過台灣奪走了美國的半導體產業，「應該阻止台灣，向他們收稅，對他們建立起貿易壁壘」。

葉元之提到，川普已多次提及要盟邦不要再佔美國便宜，台灣會不會因為美國整體戰略調整而蒙受衝擊，或轉而要求對振興美國產業做出具體貢獻？相較於過去4年拜登總統建構的區域結盟、圍堵中國的局勢，萬一碰上的是強調美國優先、美國再度偉大的川普，台灣應該要更留意，光喊抗中保台恐怕已經不是這麼管用，只是無論軍事或經濟面，向美國支付保護費恐怕也在所難免，未來國防預算可能大幅增加了。