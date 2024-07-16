　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中原大學攜手產官學　深掘智慧製造趨勢

▲傳統產業邁向智慧製造轉型之路趨勢論壇，中原大學知行領航館登場。

▲傳統產業邁向智慧製造轉型之路趨勢論壇，中原大學知行領航館登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市中小企業榮譽指導員協進會、台北市電腦公會AI大聯盟和中原大學共同主辦的「傳統產業邁向智慧製造轉型之路趨勢論壇」，16日於中原大學知行領航館登場，希望透過各界交流，齊力推動產業的智慧化發展。

市長張善政出席活動，並參觀中原大學智慧製造研發中心表示，市府為加速推動智慧製造，已成立智慧製造服務中心，邀請專家學者組成輔導與顧問團，提供企業智慧升級和轉型的諮詢服務，並透過辦理研討會擴散智慧製造觀念，培養企業人才，進一步提升桃園產業競爭力。

▲傳統產業邁向智慧製造轉型之路趨勢論壇，中原大學知行領航館登場。

▲傳統產業邁向智慧製造轉型之路趨勢論壇，中原大學知行領航館登場。（圖／市府提供）

中原大學副校長洪穎怡表示，新興科技的興起對傳統產業構成重大挑戰，智慧製造提供了解方：可透過智慧製造技術降低成本、提升效率及產品質量，進而增加產業收益；傳統產業要邁向智慧製造的關鍵是產業技術的提升、人才的培育與產官學研的合作，而大學在其中扮演關鍵角色。

桃園市工商發展投資策進會表示，市府將持續優化產業投資環境，並推動AI技術的應用和導入，智慧製造服務中心今（113）年預計協助企業爭取1億元中央補助資源，並輔導企業進行產業升級健檢，透過清華大學與國科會人工智慧製造系統研究中心團隊，提供具體優化建議，同時規劃客製化深度輔導方案，協助企業加速轉型邁向智慧製造。

包括市議員張曉昀、桃園市工商發展投資策進會執行長王智弘、中壢區長李日強、桃園市中小企業榮譽指導員協進會長陳苑欽、中原大學副校長洪穎怡、台北市電腦公會「AI大聯盟」會長吳漢章、副會長喬培偉、中原大學智慧製造研發中心主任陳夏宗等均一同出席活動。

ET快訊
快訊／高雄工人「捲入輸送皮帶」　斷手急送醫
快訊／新北工廠晚間大火「全面燃燒」！濃煙狂竄傷亡不明
機票高漲　航空業嘆「飛機缺工缺料」：6年內恐難降價
1天2杯！　筠熹曾把珍奶當水喝
颱風下周恐生成！最新預測路徑曝光
蘋菓西打母公司「賣地求生」股價漲34％　並列21檔注意股
高雄突飄「詭異黃煙」民眾狂咳　環保局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

落實光電申請案嚴審機制台南不再受理小二甲　市府：不該因個案汙名化綠能！

林金田「具象到抽象」創作邀請展　7／19起臺東登場

桃園「元宇宙應用工作坊」　建構智慧數位城市無限想像

阿北寺廟拜拜「熱到忘記住哪裡」　桃園警憑收據送他回家

中原大學攜手產官學　深掘智慧製造趨勢

臺東縣府今年完成5部落歌謠採集　打造南島文化原鄉

台東翁外出迷途「忘了姓名和住址」　警護送返家

自費講習扣抵違規點數　線上預約快速又便利

替代治療者LTBI檢驗與治療計畫啟動　力拚2035消除結核

戶政人員助癌末女和前夫復婚　她握拳表「願意」...無憾離世

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

落實光電申請案嚴審機制台南不再受理小二甲　市府：不該因個案汙名化綠能！

林金田「具象到抽象」創作邀請展　7／19起臺東登場

桃園「元宇宙應用工作坊」　建構智慧數位城市無限想像

阿北寺廟拜拜「熱到忘記住哪裡」　桃園警憑收據送他回家

中原大學攜手產官學　深掘智慧製造趨勢

臺東縣府今年完成5部落歌謠採集　打造南島文化原鄉

台東翁外出迷途「忘了姓名和住址」　警護送返家

自費講習扣抵違規點數　線上預約快速又便利

替代治療者LTBI檢驗與治療計畫啟動　力拚2035消除結核

戶政人員助癌末女和前夫復婚　她握拳表「願意」...無憾離世

落實光電申請案嚴審機制台南不再受理小二甲　市府：不該因個案汙名化綠能！

現代「新7人座電動休旅」今年亮相！超大尺碼、還有576匹N性能版

瑀熙認證「當網紅好處多」！　公開福利爽喊：到處騙吃騙喝

幕後／綠委一度惹怒柯文哲！電業法通過民眾黨版本　撕「沒用8席」抹黑

中共制裁對台軍售美企　外交部強硬三問：哪個國家一再越界踩線？

明年6月底健保點值0.95！衛福部盤點需700億經費　目前籌不到一半

讓魔鷹氣噗噗的失誤判定　記錄組修正為內野安打追加1打點

快訊／高雄工安事故！工人「捲入輸送皮帶」　斷手急送醫

MAMAMOO頌樂台北「唱梁文音的歌」　本尊驚呆揭：這首不好唱

快訊／新北工廠晚間大火「全面燃燒」！濃煙狂竄灌救中

老鼠現蹤新莊球場舞台　洞口反覆探頭萌翻網友

地方熱門新聞

戶政人員助癌末女復婚　她握拳表「願意」無憾離世

三重至鶯歌堤外便道完工　7／18中午開放通車

第12次全國童軍大露營台南文化采風國內外童軍都說讚

台水試水爆管　釀土石噴發30m

刑事鐵漢廖宗山榮退台南員警列隊歡送

用文化幣暢遊台南古蹟把古蹟限定商品帶回家

南消二大聯手岱稜企業義消建功即時撲滅工廠火災

7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

台南市新任人事處長交接黃偉哲主持

雲林觀光工廠聯合促銷　展現產品魅力

傳肯爺8／25高雄開唱！高市府揭2原因不借場地

萬大電廠回收霧社水庫清淤泥沙　燒製小羊贈清境農場

13年後首次調整！公糧收購價每公斤漲至31元　

廖宗山退休前南警威力臨檢掃蕩淨化治安

更多熱門

相關新聞

中原推「學習預警」取代二一退學　14%學生期中列入輔導

中原推「學習預警」取代二一退學　14%學生期中列入輔導

不少大學廢除「二一退學制」，導致學生可能輕忽學習。中原大學為了幫助學生，推動「學習預警與輔導機制」，發現在6個學期當中，各學年被預警人數約佔全年級人數的12％至14％，校方針對學生生進行關懷與輔導，結果學生期末不及格數顯著小於期中被預警科目數量。

年近九旬拿碩士　周義祥創中原大學紀錄

年近九旬拿碩士　周義祥創中原大學紀錄

中原大學李承宇　入選奇點大學領導者執行計畫

中原大學李承宇　入選奇點大學領導者執行計畫

國發會主委劉鏡清與妻是中原大學校友

國發會主委劉鏡清與妻是中原大學校友

年1200個廢棄貨櫃盤再利用！長榮首推ESG設計競賽　展出120作品

年1200個廢棄貨櫃盤再利用！長榮首推ESG設計競賽　展出120作品

關鍵字：

中原大學智慧製造台北市電腦公會AI大聯盟

讀者迴響

熱門新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

可不可女店員必賠！律師曝最難1事雇主已解決

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

高雄女騎士停紅燈「自備法寶」遮陽　網讚爆

1小物掛書包很危險　幼教師：誰都能叫出名

Joeman爆新歡「女方超美正面照曝光」！激似迪麗熱巴

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

病毒大爆發！　全家都中鏢

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面