中原大學攜手產官學　深掘智慧製造趨勢

▲傳統產業邁向智慧製造轉型之路趨勢論壇，中原大學知行領航館登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市中小企業榮譽指導員協進會、台北市電腦公會AI大聯盟和中原大學共同主辦的「傳統產業邁向智慧製造轉型之路趨勢論壇」，16日於中原大學知行領航館登場，希望透過各界交流，齊力推動產業的智慧化發展。

市長張善政出席活動，並參觀中原大學智慧製造研發中心表示，市府為加速推動智慧製造，已成立智慧製造服務中心，邀請專家學者組成輔導與顧問團，提供企業智慧升級和轉型的諮詢服務，並透過辦理研討會擴散智慧製造觀念，培養企業人才，進一步提升桃園產業競爭力。

▲傳統產業邁向智慧製造轉型之路趨勢論壇，中原大學知行領航館登場。（圖／市府提供）

中原大學副校長洪穎怡表示，新興科技的興起對傳統產業構成重大挑戰，智慧製造提供了解方：可透過智慧製造技術降低成本、提升效率及產品質量，進而增加產業收益；傳統產業要邁向智慧製造的關鍵是產業技術的提升、人才的培育與產官學研的合作，而大學在其中扮演關鍵角色。

桃園市工商發展投資策進會表示，市府將持續優化產業投資環境，並推動AI技術的應用和導入，智慧製造服務中心今（113）年預計協助企業爭取1億元中央補助資源，並輔導企業進行產業升級健檢，透過清華大學與國科會人工智慧製造系統研究中心團隊，提供具體優化建議，同時規劃客製化深度輔導方案，協助企業加速轉型邁向智慧製造。

包括市議員張曉昀、桃園市工商發展投資策進會執行長王智弘、中壢區長李日強、桃園市中小企業榮譽指導員協進會長陳苑欽、中原大學副校長洪穎怡、台北市電腦公會「AI大聯盟」會長吳漢章、副會長喬培偉、中原大學智慧製造研發中心主任陳夏宗等均一同出席活動。