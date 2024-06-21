中原推「學習預警」取代二一退學　14%學生期中列入輔導

▲中原大學廢除雙二一退學制度後，學生的學習面向轉移至期中預警及輔導上。（圖／校方提供）

記者許敏溶／高雄報導

不少大學廢除「二一退學制」，導致學生可能輕忽學習。中原大學為了幫助學生，推動「學習預警與輔導機制」，發現在6個學期當中，各學年被預警人數約佔全年級人數的12％至14％，校方針對學生生進行關懷與輔導，結果學生期末不及格數顯著小於期中被預警科目數量。

過往大學都有「二一或三二退學制」，也就是學分數超過一半或以上不及格將會被退學。但該制度飽受質疑，後來各大學也陸續廢除，改以輔導代替退學。中原大學推出「學習預警與輔導機制」，在今天全國大學教務長會議上，對於運用校務研究系統精進教學品質與學生學習成效進行報告。

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中原大學教務長皮世明指出，在廢除雙二一退學制度後，學生的學習面向轉移至期中預警及輔導上，將期中預警分為5大主因，包括平時成績不佳、作業未按時繳交、期中成績不佳、曠缺課太多及其他因素，校方透過期中預警機制，給予學生提醒及促進自主學習管理。

根據中原大學從107學年第二學期到110學年第一學期，各學年被預警人數約佔全年級人數的大約為12％至14％，而在入學管道跟被預警學生數關係，發現透過個人申請入學管道學生是主要被預警對象，佔比高達47.1%，其次為考試分發17.0％，而平均被預警科目數最高為原住民生，其次為運優生。

皮世明表示，校方透過研究發現需要協助的主要學生對象，主動給予額外關懷及輔導，配合導師主動介入給予協助資源，協助學生提升學習成效，在期末時發現學生不及格數顯著小於期中被預警科目數量。