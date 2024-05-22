比哈佛大學還難錄取　中原大學李承宇入選奇點大學領導者執行計畫

▲中原大學化學系李承宇(圖中)參加奇點大學領導者執行計畫，期能將研究成果具體化。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學化學系助理教授李承宇以「拓展生化感測技術」主題，代表中原大學，參加奇點大學「領導者執行計畫」徵選活動，在全球菁英中脫穎而出錄取通過。未來，可望將研究成果發展為實際應用項目，衍生校園企業，推動科技與醫學領域之創新變革。

中原大學22日表示，奇點大學是2008年由Google與美國太空總署(NASA)合辦的新型未來學院，非一般傳統學位授予機構，全球頂尖人才趨之若鶩。奇點大學以整合各領域菁英的能力高度聞名，強調跨學科合作及全球網絡的建立，校友和參與者來自世界各地，吸引全世界人才競相申請。

奇點大學其嚴格的審核標準與高昂的學費，讓這所大學成為創業課程中的獨角獸，更被媒體封為「比哈佛大學還難錄取的大學」。中原大學自2023年10月起，在校長李英明指導下，由理學院院長吳宗遠主辦規劃，結合工學院、產學處及研發處等單位之資源，推出「中原起點to世界奇點」之教師創新創業人才培訓計畫。

該培訓計劃由理、工、電資三個學院共推派5位教師參加培訓，並邀請校外院士級的各領域傑出學者進行最前沿訊息揭露，以及創新創業的轉折分享，希望能促成教師組成校內創新創業團隊，參與奇點大學執行計畫，最後將研究成果具體化，申請校園衍生企業。

目前於中原大學化學系任教的李承宇，於2022年2月加入中原。2019年他在加拿大麥克馬斯特大學生化與生物醫學科學系進行博士後研究時，適逢疫情，在封城的情況下，申請參與了COVID-19快篩研發團隊，累積豐富的實務經驗。此次申請奇點大學短期領導者執行計畫，希望能解決產品從實驗室到市場中間可能面臨的問題，拓展生化感測技術的應用價值。

李承宇指出，生化感測技術的宗旨，就是利用科技降低檢測的門檻、時間與成本，同時提升檢測的準確性與靈敏度，讓非專業訓練的人員能在沒有儀器設備下一樣能執行準確且快速的篩檢。然而，從實驗室到市場化的過程還有許多困難需要解決，而奇點大學的培訓計畫能給予解決這些問題的資訊。

經過中原大學創新創業人才培訓計畫的洗禮，李承宇提出計畫書代表中原參加奇點大學領導者執行計畫徵選，錄取率估僅1%。當收到錄取通知時，李承宇開心地無法置信，並對培訓計畫充滿期待！他表示，參加奇點大學不僅可以獲得不同領域的合作機會與幫助，實現將所學技術轉為實際應用的可能性。日後將繼續致力於更多種類的快篩開發，降低使用者操作門檻與檢測成本，提高醫學檢測的普及率。