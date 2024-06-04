年近九旬拿碩士！　周義祥創中原大學畢業生紀錄

▲中原大學宗研所畢業生周義祥(圖中)在師長眼中，思慮敏捷又勤奮，完全突破年齡的框架。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

畢業季到來，中原大學有位89歲的畢業生周義祥，令人矚目！大學就讀臺灣大學農業經濟學系的周義祥，不僅年輕時學業出色，111學年度進入中原大學宗教研究所就讀時也是最認真的學生，運用統計學的方法對教會的成長和發展進行深入分析論述，完成約180頁、長達9萬餘字的論文，兩年完成論文順利畢業。

周義祥曾服務於臺灣省政府主計處、財政廳、糧食局、社會處等單位的統計部門，民國77年調升教育部簡任十一職等副統計長。公職期間曾主辦全國家庭收支調查，亦曾參與全國農漁業普查、工商服務業普查及戶口普查督導等業務，民國90年(2001年)退休，公職生涯橫跨兩個世紀。

身為基督徒的周義祥，對生命靈性的探討很有興趣，兩年前某天在手機上看到中原大學宗教研究所的招生，便打電話去問，遇到熱心的助理幫忙填寫報名表，原本擔心眼疾和不諳電腦無法適應，在宗研所老師鼓勵下跨出第一步。

為了上課，家住中和的他，特地到中原大學附近租房，月租七千元，租了一年。每天最早到校，從不缺席，展現出的勤奮和敏捷思維，讓老師、同學都十分敬佩。周義祥的兩個女兒都很支持他繼續念書，大女兒還幫他付學費，小女兒幫忙打字，不厭其煩地配合父親修改文字，他也特別感謝指導教授王學晟老師在過程中的指導。

雖然將近90歲，但周義祥說，讀書不會覺得累，上課也從來沒有打瞌睡。他特別喜歡跟年輕人在一起，可以天南地北聊，飲食也沒有禁忌，沒有特別保養，也不常運動，但仍有很好的活動力與清晰的腦力。

▲周義祥和宗研所教師們合影。左起為指導教授王學晟、校牧室主任歐力仁、周義祥、宗研所所長吳昶興。

周義祥在寫碩士論文時發揮他的統計學專長，以他服事的新北市中和喜樂城靈糧堂為實體研究對象和範圍，研究健康的基督教教會成長指標。他先蒐集和研究聖經、神學等文獻資料，再進一步利用科學、有系統的統計方法，設定研究架構，採五等比尺度態度量表為研究工具，以經常參加主日崇拜的該教會會眾為對象，進行實地訪問調查。

周義祥蒐集受訪者各種屬靈特性資料做交叉統計分析，編製健康教會成長指標，並建立自我評量常模(norm)，作為教會成長的一種基本模型指針。最後，他提出健康教會成長的十二大元素為教會成長的動力，有助於教會功能之發揮。

周義祥表示，期望這篇論文能對基督教教會之發展，產生好的影響，在追求「量」的成長時，兼具會眾「質」的改進提昇。周義祥說，雖然他不是每星期主日都上教會的基督徒，但他透過這篇論文，感覺也做了些文字的「佈道」，讓外界更了解神學的真理和本質，很有成就感。

中原大學宗教研究所副教授王學晟形容擔任周義祥指導教授的過程，是一段非常特殊且感動的經歷，他特別肯定其跨學科的研究方法在神學領域中相當稀缺，不僅是對教會發展的一種創新分析，更是為神學研究開闢了新的思路。「希望他的研究能夠激勵更多人，無論年齡和職業，都能夠勇敢追求自己的學術理想，為學術界和社會帶來更多的貢獻。