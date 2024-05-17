年1200個廢棄貨櫃盤再利用！長榮首推ESG設計競賽　展出120作品

▲長榮舉辦「ESG永續創新設計競賽」，總經理孫嘉明出席頒獎。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為落實企業永續精神，長榮航空今年再攜手中原大學舉辦「2024長榮航空ESG永續創新設計競賽」，從600件作品中選出120件展出，並評選20件優秀作品頒獎。長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮每年有1200個貨櫃貨盤及80噸附屬品報廢，與學界合作全球首推航空貨櫃盤等報廢品設計競賽，盼這些設計未來能具體實現。



長榮航空每年有近1200只以上各類型貨盤、貨櫃以及80噸的附屬品如綁帶、盤網等消耗品需進行汰換，因此2023年首度與中原大學合作舉辦「第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽」，邀學生思考如何妥善處置這些汰除貨盤櫃及附屬品，並且當作設計素材進行創作，吸引333件作品競逐，今年擴大舉辦，並將作品移師松菸展出。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今年參展作品深度、廣度比去年更高，航空行李貨物裝在貨櫃或貨盤，屬於消費品，每年約有1200個貨櫃、貨盤汰換，也有附屬品譬如固定的盤網等，每年也有80噸報廢；因此2022年開始思考有何平台可以將回收貨櫃和附屬品再利用。

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▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者李姿慧攝）

孫嘉明表示，長榮航空去年跟中原大學合作永續設計競賽，應該是全球第一個用航空貨盤、貨櫃當作設計元素的競賽，有很多同學設計創意，希望透過這樣的活動，讓更多企業和民眾參與ESG環保永續，現場展出120件作品，是從600件作品中經評選老師討論入選展出，未來4天展期希望有更多民眾對ESG設計概念有興趣，期待這些設計未來具體實現。

孫嘉明指出，航空業也是ESG碳排浪頭主要討論議題，長榮航空對2050淨零碳排也做很多努力準備，包括認證取得等，另機上毛毯也是用保特瓶抽絲做出來的，機上推動減塑膠或無紙化外，飛機燃油也針對每個航行航路計算最經濟用油，希望藉由這樣的活動，不僅航空產業，另也需要政府政策指導，讓大家對環境永續議題有更深切體會。

▲▼長榮航空舉辦「ESG永續創新設計競賽」，展出優秀作品。（圖／記者李姿慧攝）

長榮航空今(17)日在松山文創園區一號倉庫舉行頒獎典禮，並自5月17日至20日為期四天舉辦「飛‧淨未來」展覽，展出競賽優秀作品，以及長榮航空各項企業永續成果，「飛．淨未來」展覽特別以三款除役航空貨櫃打造的「咖啡屋」、「飛書站」及「DIY手作教室」。

其中「咖啡屋」將提供獲永續供應鏈管理認證的illy精品咖啡供民眾享用；「飛書站」主打長榮航空環保電子化書庫EVA e-Library供民眾下載體驗，並與著名出版商合作推薦精選圖書，共同推廣全民閱讀；「DIY手作教室」將在展覽期間推出手作課程。

「飛‧淨未來」展覽結束後，現場所展出的120件決賽作品將移至桃園市中原文創園區所舉辦的「青春永續」畢業季展，自5月22日起為期1個月，藉此提升青年學子作品的能見度。