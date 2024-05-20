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國發會主委劉鏡清與妻是中原校友　卻在交大「電腦擇友」活動相識

▲國發會新任主委劉鏡清

▲劉鏡清(左)與妻子黃麗惠同樣畢業於中原大學，卻在交通大學辦理「電腦擇友」活動相識。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中華民國正、副總統20日舉行就職典禮，新內閣也同時上任。攸關國家經濟發展的財經小內閣「國家發展委員會」亦受到關注。中原大學今日表示，新任國發會主委為前資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清，擁有產業實務與專業顧問豐富經驗，是該校數學系畢業校友，同時跨域擁有臺大商管碩士。

▲國發會新任主委劉鏡清

▲對數字敏感度高的劉鏡清，可望為財經內閣注入嶄新活力。（圖／中原大學提供）

中原大學表示，對數字敏感度高的劉鏡清，喜歡挑戰傳統思維，可望為財經內閣注入嶄新活力。特別的是，劉鏡清的妻子也是中原大學校友，為國貿系畢業的黃麗惠。兩人相識的過程也很奇特，結緣於當年交通大學辦理的「電腦擇友」活動，從書信往來開始交流，劉鏡清還透過就讀國貿系的高中同學打聽，兩人第一次見面就約在中原大草坪十字架鐘塔下，經過愛情長跑8年才結婚生子。

黃麗惠擁有法律碩士學位，曾在經濟部國際貿易局及國家安全會議等單位擔任公職，退休後從事職涯顧問及園藝治療師，夫妻倆在家庭與工作相互扶持，是令人稱羨的中原夫妻檔。

劉鏡清當年從中原大學畢業後，進入電腦資訊界服務，從程式工程師一路做到IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理、IBM大中華地區供應鏈諮詢服務負責人，是IBM有史以來最年輕的總經理，率領近500人的團隊，協助許多跨國企業策略優化，是業界傳奇。

至於，會踏入政府機關工作，劉鏡清稱是意外的人生，「希望能為國家做點事」是他決定接受國發會主委工作的初衷。國發會主要負責規劃國家未來發展策略計畫，促進經濟與社會的整體發展，以及政府治理的工作，尤其在面對AI的時代，上任後將幫助台灣中小企業、大型公司、跨國產業在數位轉型浪潮中站穩腳步，找到生存與成功的關鍵，並且落實AI產業化、產業AI化，同時打造創新、創業雨林生態系，成為台灣護國群山。

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