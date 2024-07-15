男友綽號被叫「開瓶器」　女友一聽秒分手！真相爆噁

▲原PO驚知男友暗黑綽號，氣得秒分手。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「男友綽號讓我覺得噁心！」一名妹子痛訴，常常聽到男友兄弟們叫他「開瓶器」，而男友解釋，是他很會開酒瓶而取的綽號，結果真相超渣，最近男友友人才爆料，原來男友以前喜歡找處女，奪走她們初夜後就甩掉不理，氣得原PO當機立斷分手。引發千名網友熱議，「超噁～只能說妳做得好！」

一名網友在Dcard表示，男友的朋友們都給他一個綽號「開瓶器」，每當原PO好奇問起原因時，男友總是簡短回應「因為我很會開酒瓶」，於是原PO沒多想。

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殊不知最近原PO與男友友人聊天時，真相根本超噁，「才知道男友以前超愛找處女，然後破完處之後就把人家甩了，所以才被叫開瓶器。」

對於男友的超渣黑歷史，原PO無法接受之外，也立即提出分手，「對男友超級反感就把他甩了，到底誰可以接受這種噁男過去呀？」

底下網友也紛紛砲翻，「超噁～只能說妳做得好」、「只能說物以類聚是真的，從他的朋友可以看到他的為人，欣賞妳的決定」、「幹超噁！放生剛剛好，做得對」、「老實說滿可怕的，他又不知道他要去外面開多少瓶子」、「男友的朋友也很白癡，在妳面前講那麼難聽的綽號...是存心要讓妳們分手吧」。