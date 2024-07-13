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男友量衛生棉尺寸鬧笑話！　網友：鋼鐵直男蓋章

▲衛生棉幾公分要怎麼看。（示意圖／記者陳香菱攝）

▲衛生棉幾公分要怎麼看。（示意圖／記者陳香菱攝）

記者陳香菱／綜合報導

衛生棉幾公分到底要怎麼看，要用尺量嗎？一名女網友問男友，他房間是否還有衛生棉，並且想知道是幾公分的，男友認真量了三分鐘後回覆，「10×10公分」，直接讓網友爆笑。

一名女網友在Threads上分享與男友的日常，並貼上她與男友的對話，「你房間還有我的衛生棉嗎，是幾公分的」。男友直接拿尺出來量，只見桌上的衛生棉剛好對準尺上的10公分刻度，於是回覆「10×10公分」並附上一張「衛生棉旁放上一把尺」的照片，直接讓大家笑翻。

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後來，女網友幫男友科普了衛生棉知識，他表示，「學會了，那我要拆下來量嗎」，他的回覆再次讓網友爆笑。

男友事後也在底下留言，「我的回答沒錯誤阿」。網友紛紛力挺，「一般男生不會懂這個，有嘗試理解已經很棒了」、「鋼鐵直男，蓋章！」、「你沒錯，錯的是這個世界」。甚至做過相同行為的人也表示，「我也這樣量過，最後還吵架」。

在這裡幫大家科普一下，衛生棉為了因應不同月經流量的需求，一般分為基本型（23-26公分）和夜用型（28-30公分）。另外，護墊是於生理期前後使用，是為了避免女性在月經來潮前，常有陰部分泌物增加的問題，或是生理期後期經血沒排乾淨的情況。

不正常使用衛生棉仍會有衛生的隱患，在使用時，盡量勤更換衛生棉，購買時，也要挑選有信譽的廠牌，並注意衛生棉的保存期限，將它保存在乾淨且乾燥的環境中。

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