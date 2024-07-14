想和男友玩2天1夜！媽怒了「睡同房很沒家教」　她問：是我隨便嗎

▲原PO想和男友出遊。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

和男友穩定交往，不過家人卻不准兩人在外過夜！一名女網友發文表示，她過去不論去哪，都會和家人報備，只是她最近本來已經和男友計畫好，要展開兩天一夜的旅行，媽媽卻感到憤怒，覺得她這樣很沒家教，到底是她太隨便，還是家裡管太嚴？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「25歲家裡這樣算管太嚴嗎」為標題發文，提到她現在25歲，收入穩定，不過住在家裡。她的男朋友和她一樣大，兩人已經穩定交往一年多。

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原PO表示，她一直都是一個聽話的女兒，每次出門都會按照家裡的規定報備行程，包括去哪裡、和誰在一起，以及何時回家。然而，最近她和男朋友計畫去兩天一夜的旅遊，媽媽卻強烈反對。

媽媽對此感到非常生氣，認為原PO和男友發展太快，且和男朋友同住一間房間很沒家教，好像家裡沒有人管她一樣。原PO聽聞後感到難過，她會如實報備是出於對家裡的尊重，但25歲的她其實已經可以對自己的決定負責，因此實在不明白，為什麼和男朋友出遊會被媽媽如此指責，到底是她太隨便，還是家裡管太嚴？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「在他們心中不管幾歲都是女兒、小寶貝，有些家長不願接受自己小孩長大的事實，所以會生氣」、「25歲的話有點誇張吧，這個年齡有的同學都結婚生子了，我覺得你應該跟家人好好談談」、「說真的你已經成年且經濟獨立，如果你不想被管，其實你媽根本也管不動你」、「管太嚴+1，真的想和男友外出過夜就請朋友cover一下，不過一切請以安全為前提」。