「男友出國不壞壞」　洗鴛鴦浴1反應！妹子忍7天：不敢問

▲兩人一起沖澡，男友卻沒挺起來。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

難得出國旅遊，不少人更期待夜晚的激情！而一名妹子哀喊，去東京玩了一周，與男友一起洗鴛鴦浴和睡覺，無奈對方都沒硬挺「旅行7天沒有壞壞」，讓原PO失望又失落，也不敢問男友為何不想連結。文章曝光後，許多人直言「如果是東京旅遊的話能理解，每天走得要死又熱！」

一位女網友在Dcard表示，剛和男友從東京回來，本以為夜夜能上演激烈滾床的戲碼，但原PO卻失望哀喊「過去的7天都沒有做過一次...用手用嘴巴都沒有！」

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原PO透露，兩人明明一起沖澡和同睡，但男友卻沒有起生理反應，畢竟兩人難得出國獨處7天，「有7天不清槍是正常的嗎？」

原PO還說，男友是她的第一任，兩人也第一次旅遊，「不清楚這樣是不是正常？到底是什麼原因...我也不敢問。」

底下網友熱議，「如果旅行要整天走路的話，會沒有興致」、「自由行的話，太累真的不會想做」、「跟男友去東京自由行，出發前還帶了一盒新的保險套，結果一個都沒用到，每天都是累到回飯店，洗完澡兩個人就睡死，完全沒有力氣做那件事」、「如果是東京旅遊的話能理解，每天走得要死又熱」、「我想到有幾種可能：1.他是gay、2.太累、3.交往很久，對你的裸體免疫 ，或許可穿情趣衣服+講色情話、4.氣氛不對、5.太緊張」。

一名苦主曝心碎經歷，「去年跟前男友去東京也去一周，都沒發生關係，以為是出遊太累，結果後來發現...提早3天去的他已經洗過泡泡浴了...已是前男友」。