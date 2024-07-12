熟睡「臉上都是精液」　妹子驚醒還被笑！網曝下場：眼睛腫起來

▲原PO睡夢中被男友顏射，引發全場大怒。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

太變態了！一名妹子透露，某天她睡得正香甜，忽然臉上有黏稠體液，驚醒後才發現男友正在顏射，「還要等全部射完，又不能尖叫」，當下原PO驚恐又慌張的神情，男友看了不斷譏笑。文章引發網友震怒狂噴，「直接月經+尿，弄在他身上臉上嘴上」；也有人透露，看過有人精液跑到眼睛導致腫起來。

一名女網友在Dcard表示，男友趁她熟睡時突然DIY顏射，嚇得原PO驚醒，「當下還要等他全部射完，又不能尖叫...超X的！」

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更缺德的是，男友看到原PO驚嚇反應，卻沒感到一絲愧疚，反而不斷開心大笑，甚至稱「fu都沒了！」對於男友噁心的性癖好，原PO卻敢怒不敢言，「感覺超差的...有夠無言加不爽。」

全場網友紛紛憤怒回應，「下次換他在睡覺，妳直接尿在他臉上」、「有夠噁爛，臉跟頭髮還要重洗，這麼自私」、「妳月經來時，也可以趁男友睡覺時，直接月經+尿，弄在他身上臉上嘴上」、「我覺得有性癖是可以的，但沒通知的情況就是不尊重了，除非你們是主奴關係，這層面我就不懂了」、「下次拉屎在他身上，看他爽不爽」、「這樣還不分手，妳也是奇葩」。

留言串中，有網友分享實際案例，「這真的不行！之前看過一個病例，就是精液跑到眼睛，導致眼睛整個紅腫過敏，玩可以...但會傷害到對方的玩法不行」。