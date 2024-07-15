50歲義消爸「為了救妻女」被射殺　川普遇刺3名受害者身分曝光

▲50歲男子參加川普造勢活動身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢活動遇襲，造成他右耳受傷，20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)開槍後不久已被擊斃，事件造成50歲義消康沛拉托爾(Corey Comperatore)身亡，另外2名中槍的受害者身分也被揭露。

賓州警方目前已確認3名中槍者身分，死者被確認是來自賓州薩弗市(Sarver)50歲男子康沛拉托爾(Corey Comperatore)，另外2名傷勢嚴重的受害者為，來自賓州紐肯辛頓市(New Kensington)的57歲男子達奇(David Dutch)，與來自賓州月亮鎮(Moon Township)的74歲男子科恩哈弗(James Copenhaver)。

▲事件造成川普右耳受傷。（圖／路透社）

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)表示，50歲死者康沛拉托爾在事件發生當下，立即衝到妻女身上，保護他們，「他是一名丈夫、一名父親、一名義消、一名保護家人躲過子彈的英雄，我們都應該為他與所有受傷的人祈福」，同時下令降半旗來紀念死者。

警方對外聲明稿中表示，另外2名傷者的槍傷情況類似，雖然情況一度危急，但是送醫後目前已經穩定下來。賓州海軍陸戰隊聯盟(The Marine Corps League of Pennsylvania)在臉書上表示，中槍者達奇是該組織指揮官，他因為肝臟和胸部中槍後，接受了2次手術。