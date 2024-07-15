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矢板明夫曝安倍晉三、川普私下互動趣事　「川普像個真誠大男孩」

▲▼川普與安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者歐承翰／台北報導

美國前總統川普於美國時間13日（台灣14日清晨）在賓州造勢遭遇槍擊負傷，引發全球關注。時事評論員矢板明夫14日撰文表示，川普受槍傷的畫面令他想起兩年前遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，而正在翻譯安倍回憶錄的他也曝光兩位元首間的暖心趣事，他說，在安倍眼裡，川普有時候就像是一個待人真誠的大男孩。

矢板明夫14日指出，美國前總統川普在演講中遇刺，成為全世界最受人注目的新聞。看到電視上川普受槍傷的畫面，不禁讓他想起兩年前遇刺身亡的川普好朋友、日本前首相安倍晉三。他透露，他現在正在翻譯安倍前首相的回憶錄，其中有很多和川普前總統互動的細節，在安倍眼裡，川普有時候就像是一個待人真誠的大男孩。

書中寫道，安倍晉三曾分享，2018年的秋天，在他的生日剛過沒幾天，他和川普於紐約聚會，川普突然關掉房間裡的燈，捧著蛋糕走過來為他唱歌慶生。這舉動令他相當感動，便順勢邀請川普隔年五月訪問日本，成為日本新天皇第一位國賓。沒想到川普竟問，和美國橄欖球超級盃相比，這項活動更重要嗎？他回應，超級盃每年都有，但是天皇即位不同，這次是日本歷史上第一百二十六位天皇即位。川普追問，和英國王室比，哪一個歷史更長？他則說，日本要長得多。日本是萬世一系，One Blood（同一個血統傳承下來的皇室）。川普聽後相當驚訝，當場同意了訪日。

憶起川普訪問日本，矢板明夫說，安倍的回憶錄透露，川普見天皇之前曾問他，「你和我見面時，西裝的鈕扣總是全部扣上。我是不是也扣上比較好？」他說，「你在我面前可以不必扣，但在陛下面前請全扣上」，而川普在會見開始的時候好像忘了扣，但想起來後馬上就扣上了。

安倍晉三回憶，川普訪日的第二天，邀請他乘坐美國總統的專車。當車前進時，許多人向車子揮手，川普看見後問，「他們是在向你揮手？還是在向我揮手呢？」他表示，「車上飄揚著美國國旗、當然是在向你揮手。」於是，川普高興地向窗外揮手。可是川普發現，外面看不到車內，便把車內的燈打開，坐在前座的特勤局人員喝斥，快關上電燈。因為總統專車有兩輛一模一樣的同時在路上跑，是為了讓人從外面看不出來總統實際上乘坐哪一輛，以保障總統的安全，若是開燈的話就破功了。然而，川普語帶誇耀地說，晉三，不用擔心。這輛車即使向同一個地方發射200發子彈，也不會穿透。坐在旁邊的第一夫人梅蘭妮亞聽後說，那麼第201發打過來，怎麼辦？車內所有人都笑開了。

矢板明夫表示，安倍在回憶錄中，敘述了很多兩個人一起度過的愉快時光。安倍已經過世，但他推動的對抗中國擴張的「印度太平洋戰略構想」已經被世界很多國家接受，相信今後川普也會繼續走下去。他也指出，今天川普神奇地躲過了子彈。有日本網友說，一定是安倍的在天之靈保佑了川普。希望受到幸運之神眷顧的川普，能夠帶領美國和大家一起捍衛台灣、捍衛日本、捍衛全世界的民主與自由。

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