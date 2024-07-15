20歲槍手畢業影片曝！曾獲明星獎是資優生　FBI破解手機驚見2千線索

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日遭遇槍擊，導致右耳爆血，所幸沒有大礙。如今，美國聯邦調查局（FBI）已確認槍手是賓州當地居民克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）；令人震驚的是，這名20歲男子居然還是一名數學資優生，而FBI解碼了他的手機，並破解內容後，目前已獲得超過2600條線索。

據路透社報導，槍擊事件發生後，網上流出了槍手克魯克斯2022年從伯特利公園高中（Bethel Park High School）畢業的影片，只見當時年紀輕輕的他雖然看起來很青澀，但笑容卻十分陽光，完全無法將他與試圖刺殺川普的槍手聯繫在一起。

▲試圖暗殺川普的20歲男子克魯克斯畢業影片流出，被起底居然是數學資優生。（組圖／翻攝自X、達志影像／美聯社）

不僅如此，報導稱，克魯克斯當時還是一名數學資優生，過去曾榮獲國家數學與科學（National Math and Science Initiative）頒發明星獎500美元（約新台幣1.6萬元）獎金，前途可謂是一片光明，因此他暗殺未遂被擊斃的消息傳回母校時，震驚了不少同學與師長。

克魯克斯的一名同學透露，克魯克斯的成績很好，對歷史也非常熱情，「他是一個好孩子，從不說任何人的壞話，而且他過去從來沒有表現出對政治有任何興趣，他只喜歡玩遊戲和電腦」。

FBI特別探員羅傑克（Kevin Rojek）14日告訴媒體，當局暫時還未釐清槍手的作案動機，但FBI初步研判這是一起單獨作案事件，並在克魯克斯的車上尋獲相關爆裂物。與此同時，FBI也取得了克魯克斯的手機，並正在破解其手機內容，目前已獲得超過2600條線索。